Угроза терроризма. Кто пропустит ЧМ из-за отказа в визе США

В конце 2025 года США ввели масштабные ограничения на въезд для граждан некоторых стран. В президентской прокламации было сделано исключение для участников крупных спортивных событий, включая ЧМ-2026 и Олимпиаду-2028. Однако это исключение не касалось болельщиков, журналистов и спонсоров, если у них не было иных оснований для въезда.