Угроза терроризма. Кто пропустит ЧМ из-за отказа в визе США

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и пройдет до 19 июля в США, Канаде и Мексике. До начала турнира ряд участников столкнулся с визовыми проблемами.
Несмотря на то, что многим из них удалось решить вопросы с въездом в США, некоторые так и не смогли получить необходимые визы.
В конце 2025 года США ввели масштабные ограничения на въезд для граждан некоторых стран. В президентской прокламации было сделано исключение для участников крупных спортивных событий, включая ЧМ-2026 и Олимпиаду-2028. Однако это исключение не касалось болельщиков, журналистов и спонсоров, если у них не было иных оснований для въезда.
Частичный запрет существует для граждан Анголы, Антигуа и Барбуды, Бенина, Бурунди, Кубы, Доминики, Габона, Гамбии, Кот-д’Ивуара, Малави, Мавритании, Сенегала, Танзании, Тонги, Того, Венесуэлы, Замбии и Зимбабве.
Кому из участников чемпионата мира отказали в визе
Менее чем за неделю до начала мундиаля член Иракской футбольной федерации Галеб аль-Замели сообщил об отказе в визах пяти игрокам сборной Ирака, отобранным для участия в турнире. Визовые трудности возникли у Ибрагима Байеша, Моханада Али, Заида Тахсина, Хайдера Абдулкарима и Али аль-Хамади.
После этого федерация обратилась к ФИФА для скорейшего урегулирования этой проблемы, подчеркнув, что речь идет о ключевых игроках команды. На данный момент новой информации по этому вопросу нет.
Тем не менее, даже получив визу, нападающий сборной Айман Хусейн столкнулся с неприятностями. По прибытии в аэропорт О’Хара (Чикаго) его задержали, а затем допрашивали почти семь часов. Хотя игроку в итоге разрешили въезд, фотографа иракской команды в страну не допустили.
«Фотограф национальной сборной Талал Салах был задержан более чем на десять часов, прошел аналогичную проверку телефона и в итоге ему было отказано во въезде в США», — сказал иракский спортивный чиновник.
Проблемы перед чемпионатом мира возникли и у сомалийского арбитра Омара Абдулкадира Артана, выбранного ФИФА для судейства матчей турнира. В отличие от других африканских рефери, ранее прибывших в Северную Америку, арбитру отказали во въезде в США. На протяжении 11 часов Артана допрашивали пограничники, а после его поместили в камеру временного содержания, где он ожидал обратного рейса.
Позже 34-летний Артан заявил, что у него была виза и все необходимые документы: «Думаю, у них проблемы с моей страной».
ФИФА в свою очередь объявила, что Артан не сможет судить матчи чемпионата мира. «Мы не участвуем в миграционных процессах принимающих стран», — добавила организация. При этом глава рабочей группы Белого дома и оргкомитета ЧМ-2026 Эндрю Джулиани назвал причиной отказа во въезде «связь с предполагаемыми членами террористических организаций».
Также посольство Ирана в Турции (где команда готовилась к ЧМ-2026) заявило на странице в X, что не все члены иранской делегации смогли получить визы для въезда в США.
«Почему вы не говорите о том, что в визах было отказано значительной части руководящего и исполнительного персонала, технических консультантов и других лиц, которые являются неотъемлемой частью любой национальной футбольной команды?» — говорится в публикации.
Корреспондент иранского телеканала IRIB уточнил, что визы не были выданы 15 членам делегации Исламской Республики, в то время как сами игроки сборной и тренерский штаб документы получили.
Эта ситуация не является единичным случаем. В ноябре 2025 года США отказали в выдаче въездных документов трем из семи членов иранской делегации, направлявшейся на жеребьевку, что привело к бойкоту мероприятия со стороны Тегерана.
В марте 2026 года Федерация футбола Ирана вела переговоры с ФИФА о переносе матчей группового этапа из США в Мексику, и мексиканские власти согласились принять иранскую сборную, чтобы избежать подобных визовых сложностей.
Успешное решение визовых проблем за считанные дни до ЧМ
За несколько дней до старта мундиаля сборная Марокко также столкнулась с визовыми проблемами. 24-летний защитник Закария Эль-Уахди не смог отправиться в США с командой из-за бюрократических задержек американских властей.
Участие опытного защитника сборной Марокко Закарии в турнире оказалось под угрозой из-за двух последовательных отказов в американской визе. Поскольку игрок является важной частью национальной команды, ситуация привлекла широкое внимание. Вопрос был окончательно урегулирован за несколько дней до начала ЧМ.
Похожая ситуация произошла и с одним из ключевых форвардов сборной Швейцарии Брелем Эмболо. Его не пустили на рейс команды, вылетавший из Цюриха в Лос-Анджелес, из-за проблем с разрешением на въезд в США.
Причиной стало расследование американскими властями инцидента в центре Базеля, чтобы проверить его ненасильственный характер. Он был привлечен к ответственности за словесную перепалку в центре города. Окончательное решение по его делу после апелляции утвердили только в апреле.
В итоге, после двухдневного ожидания, Эмболо смог получить визу и присоединиться к сборной за несколько дней до старта мундиаля.
Визовые проблемы возникли и у сборной ЮАР, направлявшейся на чемпионат мира. Команде 31 мая пришлось отложить запланированный вылет, так как ряд игроков и членов делегации не смогли получить американские визы. После решения вопроса, 1 июня сборная отправилась в Мексику для подготовки к турниру.
Автор: Полина Мельникова