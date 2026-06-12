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Чемпион мира по футболу 1970 года в составе сборной Бразилии умер в 86 лет

Чемпион мира по футболу 1970 года в составе сборной Бразилии Брито умер в 86 лет.

Источник: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Чемпион мира по футболу 1970 года в составе сборной Бразилии Брито скончался на 87-м году жизни, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Брито ушел из жизни в четверг. Причины смерти не раскрываются.

«Брито ушел как один из великих центральных защитников в истории бразильского футбола. Его вклад в завоевание третьего титула чемпиона мира в 1970 году останется навсегда в нашей памяти. Я отдаю дань уважения кумиру нашей страны. Пусть его боевой дух вдохновляет наших игроков, которые будут выступать на чемпионате мира», — сказал президент CBF Самир де Араужу Ксауд.

Брито выступал за сборную Бразилии с 1964 по 1972 год. В составе национальной команды он провел 61 матч, помимо чемпионата мира, футболист выиграл Кубок Рока (1971) и Кубок независимости (1972).