Чемпион мира по футболу 1970 года в составе сборной Бразилии умер в 86 лет

«Брито ушел как один из великих центральных защитников в истории бразильского футбола. Его вклад в завоевание третьего титула чемпиона мира в 1970 году останется навсегда в нашей памяти. Я отдаю дань уважения кумиру нашей страны. Пусть его боевой дух вдохновляет наших игроков, которые будут выступать на чемпионате мира», — сказал президент CBF Самир де Араужу Ксауд.