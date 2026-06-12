Кукурелья пообещал сделать татуировку с лицом тренера в случае победы на ЧМ

Во время чемпионата Европы 2024 года Кукурелья заявил, что покрасит волосы в красный цвет, если команда завоюет титул. После победы на турнире он сдержал обещание. Ранее 18-летний нападающий Ламин Ямаль также сказал, что в случае триумфа испанцев на мундиале отрастит бороду и усы и будет носить их три недели.