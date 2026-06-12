Семин: «Роналду не будет играть решающую роль в сборной Португалии на этом чемпионате мира»

«У Португалии очень крепкая сборная. Но на последних турнирах она не очень хорошо выступает. Последний шанс Роналду взять Кубок мира? Роналду — великий футболист с большой историей. Но решающую роль в сборной Португалии он не будет играть на этом чемпионате мира. В этой команде есть много футболистов высокого уровня. Например, из “ПСЖ” Мендеш, Витинья и Невеш», — сказал Семин «СЭ».