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Семин: «Роналду не будет играть решающую роль в сборной Португалии на этом чемпионате мира»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил шансы Португалии победить на чемпионате мира-2026.

Источник: Reuters

«У Португалии очень крепкая сборная. Но на последних турнирах она не очень хорошо выступает. Последний шанс Роналду взять Кубок мира? Роналду — великий футболист с большой историей. Но решающую роль в сборной Португалии он не будет играть на этом чемпионате мира. В этой команде есть много футболистов высокого уровня. Например, из “ПСЖ” Мендеш, Витинья и Невеш», — сказал Семин «СЭ».

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире выступают 48 сборных.

Португалия сыграет в группе K с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.