Глава Палестинской футбольной ассоциации пока не получил визу в США

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Глава Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб пока не может въехать в США на матчи чемпионата мира из-за задержки в выдаче визы, несмотря на наличие аккредитации. Об этом он сообщил агентству AP.