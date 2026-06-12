Глава Палестинской футбольной ассоциации пока не получил визу в США

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Глава Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб пока не может въехать в США на матчи чемпионата мира из-за задержки в выдаче визы, несмотря на наличие аккредитации. Об этом он сообщил агентству AP.
Раджуб присутствовал на матче открытия турнира между сборными Мексики и ЮАР (2:0). Встреча прошла в Мехико.
«Я не считаю справедливым ограничивать право представителей футбола со всего мира посещать турнир», — сказал Раджуб.
Сборная Палестины не квалифицировалась на чемпионат мира.