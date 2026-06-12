Роналду — о сборной Португалии на ЧМ: «Когда все будет становиться сложнее, мы и увидим настоящих чемпионов»

"Подготовка была изнурительной, потому что мы много и серьезно работали. В [товарищеских] матчах важнее всего было добыть победу, но самое главное начнется 17 числа — в первой игре. А потом, когда постепенно будет становиться сложнее, вот тогда мы и увидим настоящих чемпионов.