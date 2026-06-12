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Роналду — о сборной Португалии на ЧМ: «Когда все будет становиться сложнее, мы и увидим настоящих чемпионов»

41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о подготовке национальной команды к предстоящим матчам чемпионата мира.

Источник: Sport24

"Подготовка была изнурительной, потому что мы много и серьезно работали. В [товарищеских] матчах важнее всего было добыть победу, но самое главное начнется 17 числа — в первой игре. А потом, когда постепенно будет становиться сложнее, вот тогда мы и увидим настоящих чемпионов.

Результаты будут зависеть от многих факторов. Я очень позитивно настроен и верю, что все пройдет хорошо. Важно выйти из группы с первого места, а потом — матч за матчем, шаг за шагом, спокойно, набирать уверенность и входить в ритм", — приводит слова Роналду A Bola.

На чемпионате мира-2026 сборная Португалии попала в группу К, в рамках которой сыграет с ДР Конго (17 июня), Узбекистаном (23) и Колумбией (28).

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