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Погба о Мбаппе: «Лучший нападающий поколения. Точка. Его “сложный сезон” с 40 голами был бы лучшим в карьере почти для любого другого форварда»

Поль Погба убежден, что Килиан Мбаппе проявит себя на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

«Можете ли вы представить, чтобы я сказал, что у него был слегка сложный сезон, а этот “сложный сезон” был бы лучшим сезоном в карьере почти для любого нападающего? Вот насколько он хорош.

Если сезон, в котором он забил 40 голов, считается сложным для него… Я даже не знаю. Просто скажу: для меня это отнюдь не плохой сезон!

Он лучший нападающий своего поколения. Точка«, — сказал хавбек “Монако”.

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