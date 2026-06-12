Инфантино: совет ФИФА изучает возможность расширения чемпионата мира

«Мы уже оценили возможность расширения турнира до 64 команд, чтобы еще больше вовлечь весь мир. Этот вопрос был передан в совет ФИФА, но пока давайте насладимся этим первым розыгрышем с 48 командами», — приводит слова Инфантино Tuttosport со ссылкой на бразильский канал CazeTV.