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Инфантино: совет ФИФА изучает возможность расширения чемпионата мира

Инфантино: совет ФИФА изучает возможность расширения ЧМ-2030 до 64 команд.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что совет организации изучает возможность расширения чемпионата мира до 64 команд.

Ранее СМИ сообщали, что руководство Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) предложило расширить число участников чемпионата мира 2030 года до 64 сборных, а ФИФА готово поддержать эту инициативу.

«Мы уже оценили возможность расширения турнира до 64 команд, чтобы еще больше вовлечь весь мир. Этот вопрос был передан в совет ФИФА, но пока давайте насладимся этим первым розыгрышем с 48 командами», — приводит слова Инфантино Tuttosport со ссылкой на бразильский канал CazeTV.

«С 64 командами, возможно, Италия сможет пройти квалификацию. Мы могли бы даже увеличить число до 208, чтобы гарантировать ее участие», — пошутил функционер об итальянцах, которые пропускают третье подряд мировое первенство.

В четверг стартовал первый чемпионат мира с участием 48 команд. Первенство проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.