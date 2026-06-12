«Общался с плохими людьми». В Белом доме объяснили отказ лучшему арбитру Африки во въезде в США на ЧМ

Глава рабочей группы Белого дома по ЧМ-2026 Эндрю Джулиани заявил, что поддерживает решение Таможенно-пограничной службы США не пустить в страну лучшего арбитра Африки.
"Есть вещи, о которых мы не можем говорить. Что я могу сказать: он единственный судья и единственный неиранский официальный представитель, которому запретили въезд в страну на этот турнир.
Он совсем недавно общался с плохими людьми о действиях на территории США. На этом я остановлюсь", — сказал Джулиани TalkSport.
Когда его спросили, говорит ли он о возможных связях Артана с терроризмом, Джулиани не стал это подтверждать.
«Я возвращаюсь к тому, что сказала Таможенно-пограничная служба. Со своей стороны могу сказать: это было абсолютно правильное решение, и я его поддерживаю», — отметил Джулиани.
Ранее стало известно, что УЕФА назначил сомалийского судью главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой».