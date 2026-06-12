Канада отказала в визе обвиненному в изнасиловании ганскому футболисту Парти

Как сообщает журналист, на сайте правительства Канады уточняется, что человеку может быть отказано в визе, если он совершил преступление или был осужден за него. 4 июля 2025 года стало известно, что служба столичной полиции Лондона предъявила Парти обвинения в изнасиловании. Отмечается, что игрок совершил преступления в период с 2021 по 2022 год. 5 августа суд освободил Парти под залог. Сам футболист не признал вину ни по одному из пунктов обвинения. В феврале 2026 года ему предъявили новые обвинения.