Канада отказала в визе обвиненному в изнасиловании ганскому футболисту Парти

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Канада отказала полузащитнику сборной Ганы по футболу Томасу Парти в выдаче визы для участия в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Панамы. Об этом сообщает журналист Дэн Шелдон на своей странице в соцсети Х.
Как сообщает журналист, на сайте правительства Канады уточняется, что человеку может быть отказано в визе, если он совершил преступление или был осужден за него. 4 июля 2025 года стало известно, что служба столичной полиции Лондона предъявила Парти обвинения в изнасиловании. Отмечается, что игрок совершил преступления в период с 2021 по 2022 год. 5 августа суд освободил Парти под залог. Сам футболист не признал вину ни по одному из пунктов обвинения. В феврале 2026 года ему предъявили новые обвинения.
Матч сборных Ганы и Панамы пройдет в ночь на 18 июня по московскому времени в Торонто. Две другие игры — против сборных Англии и Хорватии — ганская команда проведет в США.
Парти 32 года. С 2020 по 2025 год он выступал за лондонский «Арсенал». C августа прошлого года представляет испанский «Вильярреал».