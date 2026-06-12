Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Канада
0
:
Босния и Герцеговина
0
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.45
П2
4.70
Футбол. ЧМ-2026
13.06
США
:
Парагвай
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.25
П2
3.95
Футбол. ЧМ-2026
13.06
Катар
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.86
П2
1.23
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Бразилия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.85
П2
5.70
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
ЮАР
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Южная Корея
2
:
Чехия
1
П1
X
П2

Канада отказала в визе обвиненному в изнасиловании ганскому футболисту Парти

Сборная Ганы проведет матч первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Панамы в Торонто 18 июня.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Канада отказала полузащитнику сборной Ганы по футболу Томасу Парти в выдаче визы для участия в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Панамы. Об этом сообщает журналист Дэн Шелдон на своей странице в соцсети Х.

Как сообщает журналист, на сайте правительства Канады уточняется, что человеку может быть отказано в визе, если он совершил преступление или был осужден за него. 4 июля 2025 года стало известно, что служба столичной полиции Лондона предъявила Парти обвинения в изнасиловании. Отмечается, что игрок совершил преступления в период с 2021 по 2022 год. 5 августа суд освободил Парти под залог. Сам футболист не признал вину ни по одному из пунктов обвинения. В феврале 2026 года ему предъявили новые обвинения.

Матч сборных Ганы и Панамы пройдет в ночь на 18 июня по московскому времени в Торонто. Две другие игры — против сборных Англии и Хорватии — ганская команда проведет в США.

Парти 32 года. С 2020 по 2025 год он выступал за лондонский «Арсенал». C августа прошлого года представляет испанский «Вильярреал».