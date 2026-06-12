Португальский агент: «Сборная России могла бы дойти до четвертьфинала чемпионата мира»

«Думаю, российская команда, если бы хорошо подготовилась, то как минимум, вышла бы из группы и могла бы дойти до четвертьфинала чемпионата мира. У сборной России есть большие таланты, есть очень хорошие игроки. Единственная проблема на данный момент — они мало играли на таком уровне, отсутствие практики. Но если бы у них была практика и российская команда имела бы возможность играть с другими командами в официальных турнирах, то сборная России была сильным соперником для всех, безусловно», — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».