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Португальский агент: «Сборная России могла бы дойти до четвертьфинала чемпионата мира»

Португальский агент Паулу Барбоза считает, что сборная России могла бы дойти до четвертьфинала чемпионата мира.

Источник: Sport24

«Думаю, российская команда, если бы хорошо подготовилась, то как минимум, вышла бы из группы и могла бы дойти до четвертьфинала чемпионата мира. У сборной России есть большие таланты, есть очень хорошие игроки. Единственная проблема на данный момент — они мало играли на таком уровне, отсутствие практики. Но если бы у них была практика и российская команда имела бы возможность играть с другими командами в официальных турнирах, то сборная России была сильным соперником для всех, безусловно», — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года из‑за ситуации на Украине.