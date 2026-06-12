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Церемония открытия ЧМ по футболу в Канаде прошла при полупустых трибунах

Открытие чемпионата мира по футболу в Канаде прошло при полупустых трибунах.

Источник: РИА Новости Спорт

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Церемония перед матчем-открытия чемпионата мира по футболу в Канаде прошла при полупустых трибунах, следует из трансляции мероприятия.

На стадионе в Торонто в первом матче на территории Канады национальная сборная встречается с командой Боснии и Герцеговины. Перед игрой состоялось торжественное открытие канадской части ЧМ.

Церемония проходила при полупустых трибунах. Наличие большого количества свободных мест было явно заметно. Особенно бросались в глаза пустые белые кресла в центральной части стадиона.

Перед гостями в рамках церемонии открытия по полю носили фигуру кита, лося и медведя, пели песни на английском и испанском языках.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд.

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