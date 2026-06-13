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В Канаде на ЧМ по футболу продают кепки с надписью «Russia» и флаги России

Магазин спортивной атрибутики в Канаде продает кепки «Russia» и российские флаги.

Источник: РИА Новости Спорт

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Магазин спортивной атрибутики в Канаде на чемпионате мира по футболу продает кепки «Россия» и флаги РФ, выяснило РИА Новости.

Магазин в Торонто, где в пятницу проходит первый матч на территории Канады в рамках чемпионата мира по футболу 2026 года, предлагает кепку с вышитой надписью «Russia», гербом и флагом РФ за 15 канадских долларов (около 11 долларов США). Сувенирный российский флаг обойдется в 10 канадских долларов (чуть более 7 долларов США).

Сайт-продавец World Fan Gear указывает, что представленные товары с символикой РФ — «практичный выбор для фанатов при подготовке к просмотру игр в Канаде».

В службе поддержки собеседник РИА Новости ответил, что забрать заказ можно в день оплаты.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд.