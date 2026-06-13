В Канаде на ЧМ по футболу продают кепки с надписью «Russia» и флаги России

Магазин в Торонто, где в пятницу проходит первый матч на территории Канады в рамках чемпионата мира по футболу 2026 года, предлагает кепку с вышитой надписью «Russia», гербом и флагом РФ за 15 канадских долларов (около 11 долларов США). Сувенирный российский флаг обойдется в 10 канадских долларов (чуть более 7 долларов США).