В Канаде на ЧМ по футболу продают кепки с надписью «Russia» и флаги России

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Магазин спортивной атрибутики в Канаде на чемпионате мира по футболу продает кепки «Россия» и флаги РФ, выяснило РИА Новости.
Магазин в Торонто, где в пятницу проходит первый матч на территории Канады в рамках чемпионата мира по футболу 2026 года, предлагает кепку с вышитой надписью «Russia», гербом и флагом РФ за 15 канадских долларов (около 11 долларов США). Сувенирный российский флаг обойдется в 10 канадских долларов (чуть более 7 долларов США).
Сайт-продавец World Fan Gear указывает, что представленные товары с символикой РФ — «практичный выбор для фанатов при подготовке к просмотру игр в Канаде».
В службе поддержки собеседник РИА Новости ответил, что забрать заказ можно в день оплаты.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд.