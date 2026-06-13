Сборная Боснии и Герцеговины сыграла вничью с Канадой в матче ЧМ-2026

Сборная Канады занимает второе место среди фаворитов своей группы, уступая только Швейцарии. Как одна из стран-хозяек турнира вместе с США и Мексикой, Канада прошла на мундиаль без отбора. Для сборной Боснии и Герцеговины этот чемпионат мира станет вторым в истории. Ранее команда участвовала только в мундиале 2014 года в Бразилии, где не смогла преодолеть групповой этап.