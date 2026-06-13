Сборная Боснии и Герцеговины сыграла вничью с Канадой в матче ЧМ-2026

Сборная Боснии и Герцеговины сыграла вничью с командой Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
Встреча в Торонто (Канада) на арене «БМО Филд» завершилась со счетом 1:1.
В составе Боснии и Герцеговины гол на счету нападающего Йово Лукич (21-я минута), у канадцев отличился форвард Кайл Ларин (79).
Защитник и капитан Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац покинул поле на 84-й минуте из-за травмы.
Ранее эти сборные ни разу не встречались друг с другом в рамках чемпионатов мира.
Команды выступают в группе B вместе со сборными Швейцарии и Катара, чей матч состоится 13 июня, в субботу, в 22:00 по мск.
Во втором туре канадцы встретятся с Катаром (19 июня), в третьем туре — со Швейцарией (24 июня). Босния и Герцеговина далее сыграет со Швейцарией (18 июня) и Катаром (24 июня).
Сборная Канады занимает второе место среди фаворитов своей группы, уступая только Швейцарии. Как одна из стран-хозяек турнира вместе с США и Мексикой, Канада прошла на мундиаль без отбора. Для сборной Боснии и Герцеговины этот чемпионат мира станет вторым в истории. Ранее команда участвовала только в мундиале 2014 года в Бразилии, где не смогла преодолеть групповой этап.
Чемпионат мира по футболу с участием 48 сборных пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Джесси Марш
Сергей Барбарез
Кайл Ларин
78′
Йово Лукич
21′
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
12′
22
Ричи Ларея
4
Люк Де Фужероль
53′
13
Дерек Корнелиус
8
Исмаэль Коне
17
Тейджон Бьюкенен
61′
20
Али Ахмед
11
Лиам Миллар
61′
14
Джейкоб Шаффелберг
7
Стивен Эуштакиу
90′
21
Джонатан Осорио
10
Джонатан Дэвид
61′
24
Промис Дэвид
12
Тани Олувасейи
76′
9
Кайл Ларин
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
18
Никола Катич
90+3′
4
Тарик Мухаремович
6
Беньямин Тахирович
10
Эрмедин Демирович
44′
5
Сеад Колашинац
83′
17
Дженис Бурнич
20
Эсмир Байрактаревич
74′
14
Иван Шуньич
15
Амар Мемич
74′
19
Керим Алайбегович
13
Иван Башич
61′
8
Армин Гигович
25
Йово Лукич
45+1′
61′
9
Самед Баждар
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти