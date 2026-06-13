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Сборная Боснии и Герцеговины сыграла вничью с Канадой в матче ЧМ-2026

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Источник: Reuters

Сборная Боснии и Герцеговины сыграла вничью с командой Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча в Торонто (Канада) на арене «БМО Филд» завершилась со счетом 1:1.

В составе Боснии и Герцеговины гол на счету нападающего Йово Лукич (21-я минута), у канадцев отличился форвард Кайл Ларин (79).

Защитник и капитан Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац покинул поле на 84-й минуте из-за травмы.

Ранее эти сборные ни разу не встречались друг с другом в рамках чемпионатов мира.

Команды выступают в группе B вместе со сборными Швейцарии и Катара, чей матч состоится 13 июня, в субботу, в 22:00 по мск.

Во втором туре канадцы встретятся с Катаром (19 июня), в третьем туре — со Швейцарией (24 июня). Босния и Герцеговина далее сыграет со Швейцарией (18 июня) и Катаром (24 июня).

Сборная Канады занимает второе место среди фаворитов своей группы, уступая только Швейцарии. Как одна из стран-хозяек турнира вместе с США и Мексикой, Канада прошла на мундиаль без отбора. Для сборной Боснии и Герцеговины этот чемпионат мира станет вторым в истории. Ранее команда участвовала только в мундиале 2014 года в Бразилии, где не смогла преодолеть групповой этап.

Чемпионат мира по футболу с участием 48 сборных пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Канада
1:1
Первый тайм: 0:1
Босния и Герцеговина
Футбол, Чемпионат мира, Группа B
12.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
BMO Field
Главные тренеры
Джесси Марш
Сергей Барбарез
Голы
Канада
Кайл Ларин
78′
Босния и Герцеговина
Йово Лукич
21′
Составы команд
Канада
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
12′
22
Ричи Ларея
4
Люк Де Фужероль
53′
13
Дерек Корнелиус
8
Исмаэль Коне
17
Тейджон Бьюкенен
61′
20
Али Ахмед
11
Лиам Миллар
61′
14
Джейкоб Шаффелберг
7
Стивен Эуштакиу
90′
21
Джонатан Осорио
10
Джонатан Дэвид
61′
24
Промис Дэвид
12
Тани Олувасейи
76′
9
Кайл Ларин
Босния и Герцеговина
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
18
Никола Катич
90+3′
4
Тарик Мухаремович
6
Беньямин Тахирович
10
Эрмедин Демирович
44′
5
Сеад Колашинац
83′
17
Дженис Бурнич
20
Эсмир Байрактаревич
74′
14
Иван Шуньич
15
Амар Мемич
74′
19
Керим Алайбегович
13
Иван Башич
61′
8
Армин Гигович
25
Йово Лукич
45+1′
61′
9
Самед Баждар
Статистика
Канада
Босния и Герцеговина
Желтые карточки
2
3
Голевые моменты
2
3
Удары (всего)
13
8
Удары в створ
4
3
Угловые
9
4
Фолы
10
20
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти