Фанат неудачно попытался выбежать на поле во время игры ЧМ: «Худший стрикер в истории»

В соцсетях появилось видео, где виден фанат, готовящийся покинуть трибуны с мячом в руках. Болельщик привлек к себе внимание службы безопасности, которая схватила его сразу же после прыжка вниз.
Инцидент произошел после четвертого гола сборной США в компенсированное время. Американцы победили со счетом 4:1.
«Весьма вероятно, что это был худший стрикер в истории спорта», — высмеял фаната популярный сайт Barstool Sports.
Футбол, Чемпионат мира, Группа D
13.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium, 70492 зрителя
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Густаво Альфаро
Голы
США
Дамиан Бобадилья
7′
Фоларин Балогун
(Кристиан Пулишич)
31′
Фоларин Балогун
(Малик Тилльман)
45+5′
Джованни Рейна
(Алекс Фримен)
90+8′
Парагвай
Маурисиу
(Хулио Энкисо)
73′
Составы команд
США
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
8
Уэстон Маккенни
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
4
Тайлер Адамс
59′
2
Сержиньо Дест
72′
9
Рикардо Пепи
10
Кристиан Пулишич
46′
14
Себастиан Берхалтер
20
Фоларин Балогун
72′
21
Тимоти Веа
17
Малик Тилльман
82′
7
Джованни Рейна
Парагвай
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
90+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
19
Хулио Энкисо
4
Хуан Хосе Касерес
10′
79′
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
79′
80′
17
Каку
10
Мигель Альмирон
53′
79′
7
Рамон Соса
16
Дамиан Бобадилья
46′
11
Маурисиу
9
Антонио Санабрия
62′
18
Алекс Арсе
88′
Статистика
США
Парагвай
Желтые карточки
1
5
Голевые моменты
1
5
Удары (всего)
16
9
Удары в створ
6
1
Угловые
3
1
Фолы
13
17
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти