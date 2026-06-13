Так и не простил. Сын Бекхэма бойкотировал церемонию в Голливуде в честь Дэвида и чемпионата мира

«30 лет назад был забит один из самых знаковых мячей в истории футбола, — неожиданно напомнил Круз в своей речи о легендарном голе с центра поля в 1996 году. — Молодой игрок “Манчестер Юнайтед” в матче против “Уимблдона” увидел, что вратарь находится далеко от ворот. Не раздумывая, он ударил по мячу правой ногой, отправив его в полет на 57 ярдов. Мяч был в воздухе всего три с половиной секунды, но этот момент живет в памяти всех, кто его видел, уже три десятилетия. Куда бы ты ни приходил, ты побеждал везде! Это потрясающе. Ты изменил облик соккера в Америке и во всем мире. Успех MLS и то, где она находится сегодня, начался с тебя».