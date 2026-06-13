Так и не простил. Сын Бекхэма бойкотировал церемонию в Голливуде в честь Дэвида и чемпионата мира

Бывший капитан сборной Англии и совладелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм стал первым в истории представителем соккера, удостоенным звезды на «Аллее славы» в Голливуде. Церемония открытия знака с порядковым номером 2849 в категории «Спортивные развлечения» была приурочена к старту чемпионата мира по футболу 2026 года на территории США. В честь этого события организаторы праздника даже поменяли цвет звездной красной дорожки, перекрасив ее в изумрудный цвет футбольного поля. На этой дорожке появились многие заокеанские селебрити во главе с актером Томом Крузом. Однако журналистам бросилось в глаза отсутствие старшего сына Дэвида — Бруклина, который давно конфликтует с семьей и не простил отца даже в момент его триумфа.
Полет на 57 ярдов
51-летний Дэвид Бекхэм — самый гламурный футболист в истории. Благодаря женитьбе на бывшей вокалистке группы Spice Girls Виктории Адамс звездный игрок давно интегрирован в шоу-бизнес. Последние 20 лет семья Бекхэма постоянно проживает в США, так что для киноиндустрии это идеальная кандидатура, чтобы вписаться в информационные тренды домашнего чемпионата мира по футболу. Но дать звезду за чисто спортивные достижения торговая палата Голливуда, конечно, не могла. Поэтому Дэвид отмечен за деятельность, связанную с продюсерской компанией Studio 99. Этот проект Бекхэма создал несколько интересных документальных лент, хотя для попадания на «Аллею славы» их явно недостаточно. Здесь, безусловно, сыграло роль великое футбольное прошлое Дэвида.
Звездными спикерами церемонии выступили супруга героя Виктория Бекхэм и давний друг семьи голливудский актер Том Круз. Помимо них, на церемонии присутствовали актриса Ева Лонгория, ее муж Хосе Бастон, бывший ирландский футболист и тренер Робби Кин с супругой Клодин.
«30 лет назад был забит один из самых знаковых мячей в истории футбола, — неожиданно напомнил Круз в своей речи о легендарном голе с центра поля в 1996 году. — Молодой игрок “Манчестер Юнайтед” в матче против “Уимблдона” увидел, что вратарь находится далеко от ворот. Не раздумывая, он ударил по мячу правой ногой, отправив его в полет на 57 ярдов. Мяч был в воздухе всего три с половиной секунды, но этот момент живет в памяти всех, кто его видел, уже три десятилетия. Куда бы ты ни приходил, ты побеждал везде! Это потрясающе. Ты изменил облик соккера в Америке и во всем мире. Успех MLS и то, где она находится сегодня, начался с тебя».
Актер также акцентировал внимание на том, как переход Бекхэма в «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2007 году совершил революцию в футбольном ландшафте США.
«После того как Дэвид сыграл свой первый матч за “Гэлакси”, стадионы по всей лиге начали заполняться. Люди, которые никогда не смотрели футбол, получили для этого весомую причину. Когда Дэвид прибыл в MLS, в лиге было 13 команд, а сегодня их 30. Среди них — “Интер Майами”. Если бы не Дэвид, Месси никогда бы не появился в этом чемпионате. Бекхэм на собственном примере доказал: надо верить во что-то большее, цепляться за каждую возможность. И что впечатлило меня больше всего — то, что успех не изменил Дэвида как человека. В этом и заключается его голливудская история».
Супруга футболиста Виктория Бекхэм, ставшая после музыкальной карьеры известным дизайнером, в своем слове не обошлась без иронии.
«Аллея славы» в Голливуде была одной из тех культовых вещей, которые ты видишь только в фильмах, — отметила супруга футболиста. — Поэтому, естественно, я подумала, что пришла сюда сегодня, чтобы получить свою звезду за роль в культовом фильме «Spice World» (картина 1997 года о группе Spice Girls. — Прим. «СЭ»). Но, как оказалось, получение звезды требует чуть большего, чем просто выживание в кассовом прокате конца 1990-х… Большинству из вас Дэвид известен как спортсмен, бизнесмен и активист, но за этими титулами стоит твердый характер, который всегда определял его судьбу. Его драйв, его решимость и его амбиции известны каждому, но я также хочу отметить его доброту, его верность и его преданность людям, которых он любит".
Парень из рабочего квартала
Сам Дэвид, получивший рыцарский титул от короля Великобритании Карла III в прошлом году, признался, что происходящее кажется ему «сюрреалистичным». В своей речи он напомнил, что его первое свидание с Викторией прошло в кино, где они смотрели «Джерри Магуайра». Обращаясь к Крузу, Бекхэм сказал: «Я так благодарен тебе за дружбу. Ты приветствовал нас в Лос-Анджелесе 20 лет назад и с тех пор ты был для меня верным другом и вдохновением».
«Находиться здесь сегодня, получать звезду на “Аллее славы” — это нечто совершенно сюрреалистичное для парня из рабочего квартала в Ист-Энде в Лондоне, — ответил на все комплименты футболист. — Виктория, моя потрясающая жена, с которой мы вместе уже почти 30 лет… Без тебя ничего этого не было бы. Ты и мои прекрасные дети — причина, по которой я просыпаюсь каждое божье утро. Родные, я надеюсь, что однажды вы приведете сюда моих внуков и сможете рассказать им о мальчике, который умел масштабно мечтать. Сделать так, чтобы вы все мной гордились, — это мое величайшее достижение».
Семья Бекхэмов, о которой так тепло отзывался Дэвид, на церемонии, помимо Виктории, была представлена тремя младшими детьми — сыновьями Ромео (23 года) и Крузом (21 год), а также дочерью Харпер (14 лет). При этом старший сын виновника торжества, 27-летний Бруклин, бойкотировал знаменательное событие в честь родного отца. Первенец звездной четы живет всего в 20 минутах езды от места проведения церемонии. Но звезда на «Аллее славы» не смогла примирить знаменитое семейство. По информации таблоидов, Бруклин не виделся с родителями больше года. Причиной является острый конфликт Дэвида и Виктории с женой старшего сына Николой, дочерью миллиардера Нельсона Пельтца.
Дэвид, отвечая на вопросы журналистов перед церемонией, прямо дал понять, что не намерен обсуждать тему семейного конфликта публично. «Это личное дело. Это единственное, о чем я не хочу говорить», — приводит слова звезды The Nightly.
Таким образом, день, приуроченный к домашнему для Бекхэма чемпионату мира, обозначил резкий контраст между признанием спортивного наследия и глубокой семейной трещиной, проходящей через знаменитый клан.
Тем не менее мировые СМИ отмечают, что к своей звезде на «Аллее славы» Бекхэм подошел в статусе одного из самых узнаваемых футболистов мира и человека, который сделал карьеру сразу в нескольких измерениях — в спорте, бизнесе, медиа и благотворительности. В официальном релизе к церемонии торговая палата Голливуда напомнила, что Дэвид стал первым английским футболистом, выигравшим чемпионаты в четырех странах: Англии, Испании, США и Франции. В его карьере были «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси», «ПСЖ» и сборная Англии, капитаном которой он оставался шесть лет.
«Аллея славы» Голливуда чаще ассоциируется с кино, телевидением и музыкой, но церемония Бекхэма отдала должное миру спорта. Это был момент, когда футбол в США снова оказался на пересечении культурной и спортивной повестки: чемпионат мира, Лос-Анджелес, Бекхэм, его прошлое в MLS и нынешний статус совладельца «Интер Майами». Продюсер «Аллеи славы» Ана Мартинес заявила, что признание Дэвида в категории Sports Entertainment происходит «в подходящий момент», когда США принимают чемпионат мира. По ее словам, роль Бекхэма в повышении популярности футбола в Америке и его влияние на спорт, развлечения и мировую культуру делают эту награду особенно значимой.