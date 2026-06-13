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Балогун подарил США старт мечты. А ведь он мог играть на ЧМ за сборную Англии

Дважды забил Парагваю и стал лучшим игроком матча.

Источник: Getty Images

Сборная США разгромила Парагвай (4:1) в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026. Лучшим игроком встречи был признан Фоларин Балогун, оформивший дубль. 24-летний нападающий выступал за юношеские и молодежные команды Англии, а за три года до старта турнира сменил спортивное гражданство. Теперь он — главная надежда звездно-полосатых в атаке.

Вошел в историю за 72 минуты

С 1930 года никто из американцев не забивал больше гола в одном матче на чемпионате мира. Последним был Берт Пэтноуд, оформивший хет-трик в ворота Парагвая. Неприятную серию хозяевам ЧМ-2026 удалось прервать в игре против той же сборной, 96 лет спустя — благодаря форварду «Монако» Балогуну.

Первый мяч Фоларин отправил в сетку на 28-й минуте, однако слишком рано сделал рывок за спину защитника, и залез в офсайд. Вскоре нападающий снова отличился — на этот раз по правилам: метко выстрелил в угол после передачи Кристиана Пулишича в зону 11-метровой отметки. А в концовке первого тайма Балогун продемонстрировал свою скорость: легко убежал от Омара Альдерете, затем раскачал Густаво Гомеса и попал в левую девятку.

Фоларина заменили на 72-й минуте, после финального свистка его признали лучшим игроком матча.

«Как я буду отмечать? Если говорить честно, то просто немного посмотрю Netflix», — сказал он журналистам после получения награды.

На групповом этапе США предстоит сыграть с Австралией (19 июня) и Турцией (26 июня). Балогун с двумя мячами уже вошел в топ-5 лучших бомбардиров звездно-полосатых в истории ЧМ. Лидирует в списке легенда «Лос-Анджелес Гэлакси» Лэндон Донован — 5 голов.

Рейс Лондон — Нью-Йорк

При этом Фоларин был совсем далек от игры за сборную США. Его родители Бен и Флоренс из Нигерии, однако семья обосновалась в Лондоне. Перед родами мать футболиста решила отправиться в отпуск в Нью-Йорк, но не все учла: из-за строгих мер безопасности американские авиакомпании отказались пускать ее на обратный рейс в Великобританию.

Флоренс пришлось остаться в Бруклине, где Фоларин и появился на свет. Сразу после рождения он получил паспорт США, но затем жил вместе с семьей в Лондоне.

Балогун играл за молодежку «Олдерсбрука», а в возрасте 10 лет стал частью академии «Арсенала». За команды U-18 и U-23 «канониров» нападающий суммарно провел 107 матчей и забил 78 мячей. Также он вызывался в юношеские и молодежные сборные Англии. И даже умудрился на уровне U-18 за один год сыграть и за англичан, и за американцев.

Позднее у Фоларина появился выбор — представлять во взрослом футболе США, Англию или Нигерию. В 2023-м он сменил спортивное гражданство, решив присоединиться к звездно-полосатым. Как оказалось, это решение было абсолютно верным.

Интересна и его дальнейшая судьба после ЧМ-2026: в «Монако», куда он перешел три года назад, его ценят, но в случае высокой результативности на турнире к нему наверняка могут присмотреться и более статусные клубы.

США
4:1
Первый тайм: 3:0
Парагвай
Футбол, Чемпионат мира, Группа D
13.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium, 70492 зрителя
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Густаво Альфаро
Голы
США
Дамиан Бобадилья
7′
Фоларин Балогун
(Кристиан Пулишич)
31′
Фоларин Балогун
(Малик Тилльман)
45+5′
Джованни Рейна
(Алекс Фримен)
90+8′
Парагвай
Маурисиу
(Хулио Энкисо)
73′
Составы команд
США
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
8
Уэстон Маккенни
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
4
Тайлер Адамс
59′
2
Сержиньо Дест
72′
9
Рикардо Пепи
10
Кристиан Пулишич
46′
14
Себастиан Берхалтер
20
Фоларин Балогун
72′
21
Тимоти Веа
17
Малик Тилльман
82′
7
Джованни Рейна
Парагвай
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
90+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
19
Хулио Энкисо
4
Хуан Хосе Касерес
10′
79′
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
79′
80′
17
Каку
10
Мигель Альмирон
53′
79′
7
Рамон Соса
16
Дамиан Бобадилья
46′
11
Маурисиу
9
Антонио Санабрия
62′
18
Алекс Арсе
88′
Статистика
США
Парагвай
Желтые карточки
1
5
Голевые моменты
1
5
Удары (всего)
16
9
Удары в створ
6
1
Угловые
3
1
Фолы
13
17
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти