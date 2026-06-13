Балогун подарил США старт мечты. А ведь он мог играть на ЧМ за сборную Англии

Первый мяч Фоларин отправил в сетку на 28-й минуте, однако слишком рано сделал рывок за спину защитника, и залез в офсайд. Вскоре нападающий снова отличился — на этот раз по правилам: метко выстрелил в угол после передачи Кристиана Пулишича в зону 11-метровой отметки. А в концовке первого тайма Балогун продемонстрировал свою скорость: легко убежал от Омара Альдерете, затем раскачал Густаво Гомеса и попал в левую девятку.