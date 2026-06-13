Аршавин ответил, коробит ли его, что он никогда не играл на чемпионате мира

— Вас это коробит? Что не было такого турнира в вашей карьере?
— Нет, не коробит. Просто как факт, и все.
— Ну как нет? Это же главный турнир. Вы сами говорили, что для вас как футболиста это суперважно.
— Естественно, было бы круто поиграть, но так, чтобы коробило… Это все равно какое-то чувство, усиленное какой-то печалью и завистью. Такого нет.
— На ваш взгляд, какой чемпионат мира для вас был наиболее близок?
— 2010. Там все от меня, в принципе, зависело.
— А 2002-й?
— Олег Иванович (Романцев) меня не взял изначально. Я был молодым, и то, что выбор был в пользу других игроков, — это было, наверное, адекватно. А в 2006-м мы исправляли ситуацию, но не выправили. Надо было Словакию обыграть, но мы не смогли.
— Меня немного поражает тот факт, что футболист, которого мы все считаем главным игроком России, ни разу не играл на чемпионате мира.
— Ну, видишь, так бывает.