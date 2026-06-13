Аршавин ответил, коробит ли его, что он никогда не играл на чемпионате мира

— Олег Иванович (Романцев) меня не взял изначально. Я был молодым, и то, что выбор был в пользу других игроков, — это было, наверное, адекватно. А в 2006-м мы исправляли ситуацию, но не выправили. Надо было Словакию обыграть, но мы не смогли.