Познер назвал сборные, за которые будет болеть на чемпионате мира-2026

«Я буду смотреть чемпионат мира, но не на первых порах. Очень много команд, могут быть неожиданности. Но я хочу дождаться серьезных игр. На турнире буду болеть за Францию, все-таки я наполовину француз. Они для меня родные люди. Также я очень люблю “Барселону” и ее игру. Легкость и элегантность, которая есть у испанцев, вызывает у меня огромную симпатию. Я давно уже болельщик “Барселоны”. Поэтому за Испанией следить тоже буду», — сказал Познер «СЭ».