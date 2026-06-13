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Познер назвал сборные, за которые будет болеть на чемпионате мира-2026

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в разговоре с «СЭ» рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира-2026.

Источник: РИА "Новости"

«Я буду смотреть чемпионат мира, но не на первых порах. Очень много команд, могут быть неожиданности. Но я хочу дождаться серьезных игр. На турнире буду болеть за Францию, все-таки я наполовину француз. Они для меня родные люди. Также я очень люблю “Барселону” и ее игру. Легкость и элегантность, которая есть у испанцев, вызывает у меня огромную симпатию. Я давно уже болельщик “Барселоны”. Поэтому за Испанией следить тоже буду», — сказал Познер «СЭ».

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля.