Анчелотти — о матче с Марокко: «Бразилия будет играть так, чтобы зрители получили удовольствие»

Марокко — очень организованная команда, качественная во всех аспектах. Мы должны провести совершенный матч во всех компонентах: нельзя забывать ни об обороне, ни об атаке, ни о переходных фазах. Нужно хорошо следить за уровнем игры в защите, быть надежными на стандартах. В современном футболе нет маленьких команд. Марокко — одна из лучших сборных Африки. Вице-чемпион или чемпион Кубка Африки — не хочу в это вдаваться, но это очень хорошо подготовленная и сильная команда.