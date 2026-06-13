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Анчелотти — о матче с Марокко: «Бразилия будет играть так, чтобы зрители получили удовольствие»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящей игры с Марокко в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.

"Марокко очень сильная сборная, у них много качественных игроков, многие успешно выступают в Европе. Мы очень уважаем эту команду. Думаю, это будет очень-очень зрелищный матч для зрителей. Если говорить о публике, мы будем играть так, чтобы болельщики получили удовольствие. Думаю, будет много и бразильских, и марокканских фанатов.

Марокко — очень организованная команда, качественная во всех аспектах. Мы должны провести совершенный матч во всех компонентах: нельзя забывать ни об обороне, ни об атаке, ни о переходных фазах. Нужно хорошо следить за уровнем игры в защите, быть надежными на стандартах. В современном футболе нет маленьких команд. Марокко — одна из лучших сборных Африки. Вице-чемпион или чемпион Кубка Африки — не хочу в это вдаваться, но это очень хорошо подготовленная и сильная команда.

Думаю, стандарты в современном футболе — очень-очень важный аспект. По статистике, 30% голов приходят со стандартов. Считаю, у нас есть инструменты: у нас очень хорошие исполнители угловых и игроки, которые умеют очень качественно играть головой. Думаю, мы можем этим воспользоваться. Мы тренировали это в последние дни, команда была хорошо сосредоточена. Надеюсь, в матче из этого выйдет что-то хорошее", — цитирует Анчелотти Globo.

Матч Бразилия — Марокко состоится в Нью-Йорке в ночь на 14 июня (мск) и начнется в 1:00.

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