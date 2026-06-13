Анчелотти — о шансах Бразилии стать чемпионами мира в 2026 году: «Сказать “мы выиграем” сложно»

Верю ли я, что Бразилия может стать чемпионом мира? Сказать «мы выиграем» сложно, но мы можем бороться за титул. Для победы нужны детали, и сейчас ощущения у нас позитивные. Мы уверены в себе перед этим чемпионатом мира — не только перед первым матчем, потому что это лишь начало турнира. Команда готова играть", — приводит слова Анчелотти Globo.