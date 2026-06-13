Анчелотти — о шансах Бразилии стать чемпионами мира в 2026 году: «Сказать “мы выиграем” сложно»

"Это команда, которая способна играть против любого соперника. Мы в этом убеждены. У нас есть техническое качество, характер и опыт. Мы полностью уверены, что можем бороться с любой сборной мира.
Верю ли я, что Бразилия может стать чемпионом мира? Сказать «мы выиграем» сложно, но мы можем бороться за титул. Для победы нужны детали, и сейчас ощущения у нас позитивные. Мы уверены в себе перед этим чемпионатом мира — не только перед первым матчем, потому что это лишь начало турнира. Команда готова играть", — приводит слова Анчелотти Globo.
Матч Бразилия — Марокко состоится в Нью-Йорке в ночь на 14 июня (мск) и начнется в 1:00.