Булыкин: Увеличение числа участников ЧМ добавляет интереса среди болельщикам

«Мне понравилась как официальная церемония открытия в Мексике, так и шоу перед первыми матчами в Канаде и США. И хоть у меня не получилось посетить прошедшие встречи, но по телетрансляции все смотрелось здорово — и выступление Шакиры, и присутствие голливудских звезд на трибунах, и все остальное. А вообще я считаю, что увеличение числа участников чемпионата мира добавляет ажиотажа и интереса среди болельщиков. При этом, конечно, по моему мнению, мировое первенство в России было, есть и будет особенным, учитывая все вложенные средства на организацию, строительство новых стадионов и прочее. Так что, на мой взгляд, хоть мундиаль — это всегда большой футбольный праздник, турнир в 2018 году был особенным», — сказал Булыкин.