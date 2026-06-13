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Булыкин: Увеличение числа участников ЧМ добавляет интереса среди болельщикам

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «РБ Спорт» высказался об открытии чемпионата мира по футболу 2026 года.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Мировое первенство, которое проходит в США, Мексике и Канаде, стартовало 11 июня и продлится до 19 июля.

«Мне понравилась как официальная церемония открытия в Мексике, так и шоу перед первыми матчами в Канаде и США. И хоть у меня не получилось посетить прошедшие встречи, но по телетрансляции все смотрелось здорово — и выступление Шакиры, и присутствие голливудских звезд на трибунах, и все остальное. А вообще я считаю, что увеличение числа участников чемпионата мира добавляет ажиотажа и интереса среди болельщиков. При этом, конечно, по моему мнению, мировое первенство в России было, есть и будет особенным, учитывая все вложенные средства на организацию, строительство новых стадионов и прочее. Так что, на мой взгляд, хоть мундиаль — это всегда большой футбольный праздник, турнир в 2018 году был особенным», — сказал Булыкин.

На мундиале впервые в истории принимают участие 48 национальных команд вместо 32.