Тренер сборной Марокко — перед игрой с Бразилией: «Знаю все секреты Анчелотти»

"Психология важна в любом матче. Вы можете играть и не с Бразилией, но вам все равно нужно как следует настроиться, чтобы победить. Мы должны использовать свои сильные стороны и верить в себя, в то, что умеем. Нужно принять наш новый статус: не бояться Бразилии, но обязательно уважать ее. Игроки спокойны и уверены в себе.