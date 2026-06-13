Тренер сборной Марокко — перед игрой с Бразилией: «Знаю все секреты Анчелотти»

"Психология важна в любом матче. Вы можете играть и не с Бразилией, но вам все равно нужно как следует настроиться, чтобы победить. Мы должны использовать свои сильные стороны и верить в себя, в то, что умеем. Нужно принять наш новый статус: не бояться Бразилии, но обязательно уважать ее. Игроки спокойны и уверены в себе.
Мне нравится, что нас уважают. Правда нравится. Но этому нужно соответствовать и сделать так, чтобы это продолжалось долгие годы. Сейчас, когда Марокко приезжает на турниры, команда должна быть среди претендентов. Наша задача — оставить такое наследие, чтобы нас уважали еще много лет.
Анчелотти — большой тренер, специалист мирового уровня. Он работал в нескольких клубах и выиграл много титулов. Я прочитал все его книги. Может, у меня даже будет преимущество — я ведь знаю все его секреты (смеется)", — сказал Уахби на пресс-конференции.
Матч Бразилия — Марокко состоится в Нью-Йорке в ночь на 14 июня (мск) и начнется в 1:00.