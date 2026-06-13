В США у баз участников ЧМ по футболу происходят вооруженные нападения

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Сообщения о вооруженных нападениях и перестрелках продолжают приходить из штатов США, на территории которых разместились национальные сборные, участвующие в чемпионате мира по футболу, в результате подобных происшествий с начала мероприятия в стране погибли уже более 30 человек, выяснило РИА Новости на основе данных аналитиков и СМИ.