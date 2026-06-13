Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Катар
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
18.00
X
8.00
П2
1.20
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Бразилия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.80
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Гаити
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.63
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Австралия
:
Турция
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.91
П2
1.74
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
4
:
Парагвай
1
П1
X
П2

В США у баз участников ЧМ по футболу происходят вооруженные нападения

Вооруженные нападения происходят в штатах США около баз участников ЧМ по футболу.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Сообщения о вооруженных нападениях и перестрелках продолжают приходить из штатов США, на территории которых разместились национальные сборные, участвующие в чемпионате мира по футболу, в результате подобных происшествий с начала мероприятия в стране погибли уже более 30 человек, выяснило РИА Новости на основе данных аналитиков и СМИ.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд.

Поступали сообщения о перестрелках в штате Северная Каролина, которая приняла немецкую, норвежскую и шотландскую сборные. Вооруженные нападения также происходили в штате Флорида, где находятся базы трех национальных команд, в штате Джорджия, где разместили футболистов из Узбекистана.

Перестрелки не обошли стороной и штаты Теннеси и Техас, где проводят подготовку в общей сложности шесть футбольных команд. Несколько подобных эпизодов произошли в Калифорнии, где расположились американские спортсмены и еще шесть сборных, а также в штате Огайо, где находится база национальной команды Эквадора.

Всего, по данным аналитической организации Gun Violence Archive, которая ведет статистику эпизодов с применением огнестрельного оружия, в США с 11 июня произошло более 100 случаев стрельбы, в результате которых скончался 31 человек, еще 85 получили ранения.

В Техасе 11 июня убили подростка-школьника, в тот же день в результате нападения скончался от огнестрельных ранений 38-летний мужчина в Северной Каролине. В городе Кливленд, штат Огайо, произошла серия перестрелок, четыре подростка и трое взрослых пострадали. Эпизоды с применением оружия фиксировали в Нью-Йорке и Калифорнии. В Лос-Анджелесе полицейские застрелили вооруженного человека, который вышел на шоссе.

В ночь на пятницу, как писали местные СМИ, в центре Лос-Анджелеса был убит подросток. Вечером того же дня в городе прошел матч национальной сборной, открывший «американскую часть» чемпионата.

В пятницу полиция Техаса сообщала о 45-летнем мужчине, который забаррикадировался в здании ветеринарной клиники. Прибывшие полицейские обнаружили его мертвым. От рук злоумышленника, предположительно, пострадали десять человек, еще один погиб.