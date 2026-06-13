Названы самые дорогие матчи ЧМ-2026 по футболу

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Средняя стоимость билета на матч сборной Бразилии на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года оказалась примерно в 19 раз выше цены самых дешевых билетов на турнире, выяснило РИА Новости, изучив предложения билетных агрегаторов.
Одними из самых дорогих оказались матчи сборной Бразилии — пятикратного чемпиона мира и одной из самых популярных команд турнира. Пакет билетов на три игры бразильцев в групповом этапе стоит 11,4 тысячи долларов, то есть в среднем около 3,8 тысячи долларов за один матч.
Самые доступные билеты на начало июня продаются на матчи сборных, которые не относятся к числу главных претендентов на победу и не имеют в составе звезд первой величины. Так, посещение игр Чехия — ЮАР, Иордания — Алжир и Кабо-Верде — Саудовская Аравия обойдется менее чем в 200 долларов.
Таким образом, посещение одной игры сборной Бразилии на групповом этапе обойдется примерно в 19 раз дороже, чем самые дешевые матчи чемпионата мира, подсчитало РИА Новости.
Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд и станет первым турниром, который примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля.