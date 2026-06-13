Названы самые дорогие матчи ЧМ-2026 по футболу

Одними из самых дорогих оказались матчи сборной Бразилии — пятикратного чемпиона мира и одной из самых популярных команд турнира. Пакет билетов на три игры бразильцев в групповом этапе стоит 11,4 тысячи долларов, то есть в среднем около 3,8 тысячи долларов за один матч.