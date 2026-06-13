«Зенит» пожелал удачи Дугласу Сантосу и Луису Энрике перед матчем ЧМ-2026 с Марокко

Ранее оба футболиста попали в заявку национальной команды Бразилии на мундиаль.
«Удачи игрокам “Зенита” Дугласу Сантосу и Луису Энрике в матче чемпионата мира с Марокко. Детские мечты могут сбыться!» — говорится в сообщении сине-бело-голубых.
Англоязычный аккаунт «Зенита» в соцсети Х пожелал удачи защитнику Дугласу Сантосу и нападающему Луису Энрике перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 со сборной Марокко.
Ранее оба футболиста попали в заявку национальной команды Бразилии на мундиаль.
«Удачи игрокам “Зенита” Дугласу Сантосу и Луису Энрике в матче чемпионата мира с Марокко. Детские мечты могут сбыться!» — говорится в сообщении сине-бело-голубых.