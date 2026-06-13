Президент Бразилии обратился к сборной страны перед стартом на ЧМ-2026

«Наши игроки должны бороться в каждом матче, думая о бразильском народе. Бразилии нужен шестой титул [чемпионов мира], — заявил глава государства в видеообращении, опубликованном пресс-службой правительства. — Сборная Бразилии приезжает на турнир не для того, чтобы соперничать за звание чемпионов мира, а чтобы забрать этот титул!».