Президент Бразилии обратился к сборной страны перед стартом на ЧМ-2026

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 июня. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с эмоциональной речью к игрокам и тренерскому штабу сборной страны по футболу, которая начинает участие в чемпионате мира матчем против команды Марокко.
«Наши игроки должны бороться в каждом матче, думая о бразильском народе. Бразилии нужен шестой титул [чемпионов мира], — заявил глава государства в видеообращении, опубликованном пресс-службой правительства. — Сборная Бразилии приезжает на турнир не для того, чтобы соперничать за звание чемпионов мира, а чтобы забрать этот титул!».
По словам бразильского лидера, он следит за выступлениями сборной страны с чемпионата мира 1958 года в Швеции, когда бразильские футболисты впервые выиграли золотые медали.
Президент также обратился к главному тренеру команды итальянцу Карло Анчелотти со словами напутствия. «Анчелотти, скажи нашим игрокам, что у тебя гигантский опыт и что ты сам был великим игроком!» — добавил лидер.
Сборная Бразилии является единственным пятикратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962, 1970, 1994, 2002 гг.). На групповом этапе ЧМ-2026 помимо команды Марокко бразильские футболисты сыграют в одной группе со сборными Гаити и Шотландии.
Матч сборных Бразилии и Марокко начнется 14 июня в 01:00 по московскому времени.