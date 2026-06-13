Ибрагимович: «Ямаль — тот самый футболист, ради которого вы покупаете дорогой билет»

По телевизору видно, что он особенный, что он хорош. Но вживую он еще круче. В 18 лет это невероятно. Каждый раз, когда он касается мяча, видно, что он отличается от остальных. Его контроль мяча, дриблинг, умение забивать… Так что все мои надежды на отличный матч связаны с ним", — сказал Ибрагимович Fox Sports.