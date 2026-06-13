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Ибрагимович: «Ямаль — тот самый футболист, ради которого вы покупаете дорогой билет»

Легендарный экс-футболист Златан Ибрагимович лестно отозвался о вингере «Барселоны» и сборной Испании Ламине Ямале.

Источник: Sport24

"Ламин Ямаль — особенный игрок. Это тот футболист, ради которого ты платишь за эти дорогие билеты. Тот, ради кого приходишь на стадион. Тот, благодаря кому ты просто получаешь удовольствие от самого зрелища.

По телевизору видно, что он особенный, что он хорош. Но вживую он еще круче. В 18 лет это невероятно. Каждый раз, когда он касается мяча, видно, что он отличается от остальных. Его контроль мяча, дриблинг, умение забивать… Так что все мои надежды на отличный матч связаны с ним", — сказал Ибрагимович Fox Sports.

Ямаль может дебютировать на чемпионатах мира 15 июня в матче ЧМ-2026 Испания — Кабо-Верде.

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