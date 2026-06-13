В России такого не было. Главу палестинского футбола не пустили в США на ЧМ-2026

В заявлении Раджуб добавил: «Я считаю, правила ФИФА или, по крайней мере, ее традиции требуют, чтобы любая страна, принимающая глобальное мероприятие, выполняла свои обязательства в отношении этого мероприятия. Эти страны обязаны обеспечить въезд. Это не одолжение с их стороны, а право, которое они обязаны соблюдать. Таким поведением они лишают себя морального права на проведение такого крупного спортивного мероприятия. Я рассматриваю отказ в визе как проявление неуважения не только к ФИФА, но и к идеям спорта, которые объединяют людей и наводят мосты между ними. В конце концов, это глобальное событие, а не мероприятие, принадлежащее исключительно Штатам».