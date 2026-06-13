В России такого не было. Главу палестинского футбола не пустили в США на ЧМ-2026

Власти США не выдали визу президенту Палестинской футбольной ассоциации Джибрилю Раджубу, который планировал посетить матчи ЧМ-2026. Функционер выразил недовольство решением властей и поставил в пример чемпионат мира в России, на котором подобных проблем не возникало.
Аккредитация от ФИФА не помогла
Хотя сборная Палестины не участвует в ЧМ-2026, ФИФА традиционно приглашает на крупные турниры представителей всего футбольного сообщества — организация позиционирует чемпионаты мира как праздник международного единства и открытости. Раджуб получил аккредитацию и стал почетным гостем матча открытия в Мехико. Также в его ближайших планах было посещение Штатов, в Монтеррее он собирался посмотреть встречу между сборными Туниса и Швеции 15 июня. Но сделать это не сможет: въездной документ в страну чиновнику не выдали.
«Я считаю несправедливым отказ футбольным людям в праве посещать матчи», — заявил Раджуб Associated Press.
Функционер провел параллель с чемпионатом 2018 года в России. В разговоре с агентством он отметил: тогда приглашенные гости не сталкивались с подобными ограничениями и могли свободно посещать турнир.
В заявлении Раджуб добавил: «Я считаю, правила ФИФА или, по крайней мере, ее традиции требуют, чтобы любая страна, принимающая глобальное мероприятие, выполняла свои обязательства в отношении этого мероприятия. Эти страны обязаны обеспечить въезд. Это не одолжение с их стороны, а право, которое они обязаны соблюдать. Таким поведением они лишают себя морального права на проведение такого крупного спортивного мероприятия. Я рассматриваю отказ в визе как проявление неуважения не только к ФИФА, но и к идеям спорта, которые объединяют людей и наводят мосты между ними. В конце концов, это глобальное событие, а не мероприятие, принадлежащее исключительно Штатам».
Имя Раджуба хорошо известно в международном футболе. В том числе из-за того, что вместе с другими палестинскими чиновниками он уже давно призывает ФИФА ввести санкции против Израиля: по утверждениям официальных лиц страны, в ходе войны в Газе были повреждены или разрушены 80% спортивных объектов и погибли по меньшей мере 565 игроков.
В апреле Раджуб принял участие в конгрессе ФИФА в Ванкувере, на котором отказался от приглашения Инфантино поучаствовать в общей фотографии вместе с представителем израильской ассоциации, а также пожимать тому руку. Функционер объяснил, что подобные жесты не помогут урегулировать конфликт, а лишь создадут иллюзию нормализации ситуации. Теперь к политическим разногласиям с федерацией добавился еще и визовый вопрос с одной из стран — хозяек турнира.
Госдепартамент США ситуацию вокруг визы Раджуба пока публично не комментировал. В последние годы Вашингтон ужесточил ряд ограничений для обладателей палестинских паспортов, включая некоторых бывших сотрудников администрации страны.
Проблема не только у представителей Палестины
Еще в прошлом году Инфантино подчеркивал: «Все будут желанными гостями в Канаде, Мексике и США на чемпионате мира». Однако на практике с визовыми трудностями столкнулись представители сразу нескольких стран.
Проблемы со въездом в Штаты возникли у арбитра из Сомали Омара Артана, который был включен ФИФА в список судей для работы на матчах, и фотографа, сопровождавшего сборную Ирака: оба в итоге не смогли попасть в США. Инфантино признал наличие проблемы, но отметил, что федерация не может влиять на решения американских властей.
«Мы не короли мира, которые могут управлять правительствами и силовыми структурами», — сказал итальянец журналистам.
Дистанцировалась ФИФА и от ситуации вокруг одного из лидеров сборной Ганы Томаса Партея. Футболист благополучно добрался в США, однако столкнулся с проблемами при получении визы в Канаду, где его команда должна сыграть с Панамой. По сообщениям СМИ, причиной отказа стали продолжающиеся судебные разбирательства в Англии — игрок обвиняется по нескольким эпизодам изнасилования.