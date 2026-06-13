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Маркиньос: «Это может быть мой последний шанс стать чемпионом мира»

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньос подчеркнул, что возможная победа национальной команды на ЧМ-2026 станет венцом его карьеры.

Источник: Sport24

"Будучи ребенком я видел, как наша страна стала пятикратным чемпионом после победы на турнире 2002 года. Именно тогда во мне загорелась любовь к футболу, Бразилии и чемпионату мира.

Каждый игрок, который поднимал этот трофей, говорит, что это без сомнения величайший момент в его жизни. Я хочу пережить это сам. Если я выиграю чемпионат мира, это станет венцом моей жизни и карьеры.

В 32 года это может быть мой последний шанс", — сказал Маркиньос в интервью пресс-службе ФИФА.

Сборная Бразилии стартует на ЧМ-2026 матчем против Марокко. Игра состоится в ночь на 14 июня (мск) в Нью-Йорке и начнется в 1:00.

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