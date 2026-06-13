Слишкович — о Боснии и Герцеговине: «Есть реальные шансы выйти из группы»

"В матче против Канады у Боснии было два разных тайма. Первый провели неплохо, а второй не так, как они хотели. Игроки не успевали отдохнуть от давления Канады. Думаю, Босния должна быть очень довольна счетом 1:1.
Меня радует, что они играют друг за друга, как команда и бросаются за каждый матч. По моему мнению, это самое главное качество этой сборной. Потому что у Боснии в центре поля не хватает игроков, которые умеют держать мяч. Все полузащитники больше работяги. Тауже видно, что не хватает Эдина Джеко. Он очень важный игрок для сборной.
Есть реальные шансы выйти из группы. Этого точно стоит ожидать. Можно играть со всеми командами. Сейчас у Боснии одно очко. Победить Катар вполне реально. Все будет зависеть от игры со Швейцарией. Потому что на бумаге Швейцария лучшая команда, чем Босния. Но в одной игре все возможно", — сказал Слишкович в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.
Джесси Марш
Сергей Барбарез
Кайл Ларин
(Промис Дэвид)
78′
Йово Лукич
(Сеад Колашинац)
21′
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
12′
22
Ричи Ларея
4
Люк Де Фужероль
53′
13
Дерек Корнелиус
8
Исмаэль Коне
17
Тейджон Бьюкенен
61′
20
Али Ахмед
11
Лиам Миллар
61′
14
Джейкоб Шаффелберг
7
Стивен Эуштакиу
90′
21
Джонатан Осорио
10
Джонатан Дэвид
61′
24
Промис Дэвид
12
Тани Олувасейи
76′
9
Кайл Ларин
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
18
Никола Катич
90+3′
4
Тарик Мухаремович
6
Беньямин Тахирович
10
Эрмедин Демирович
44′
5
Сеад Колашинац
83′
17
Дженис Бурнич
20
Эсмир Байрактаревич
74′
14
Иван Шуньич
15
Амар Мемич
74′
19
Керим Алайбегович
13
Иван Башич
61′
8
Армин Гигович
25
Йово Лукич
45+1′
61′
9
Самед Баждар
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти