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Слишкович — о Боснии и Герцеговине: «Есть реальные шансы выйти из группы»

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович оценил игру сборной Боснии и Герцеговины в матче с национальной командой Канады (1:1) в матче чемпионата мира-2026.

Источник: Sport24

"В матче против Канады у Боснии было два разных тайма. Первый провели неплохо, а второй не так, как они хотели. Игроки не успевали отдохнуть от давления Канады. Думаю, Босния должна быть очень довольна счетом 1:1.

Меня радует, что они играют друг за друга, как команда и бросаются за каждый матч. По моему мнению, это самое главное качество этой сборной. Потому что у Боснии в центре поля не хватает игроков, которые умеют держать мяч. Все полузащитники больше работяги. Тауже видно, что не хватает Эдина Джеко. Он очень важный игрок для сборной.

Есть реальные шансы выйти из группы. Этого точно стоит ожидать. Можно играть со всеми командами. Сейчас у Боснии одно очко. Победить Катар вполне реально. Все будет зависеть от игры со Швейцарией. Потому что на бумаге Швейцария лучшая команда, чем Босния. Но в одной игре все возможно", — сказал Слишкович в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.

Канада
1:1
Первый тайм: 0:1
Босния и Герцеговина
Футбол, Чемпионат мира, Группа B
12.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
BMO Field, 43002 зрителя
Главные тренеры
Джесси Марш
Сергей Барбарез
Голы
Канада
Кайл Ларин
(Промис Дэвид)
78′
Босния и Герцеговина
Йово Лукич
(Сеад Колашинац)
21′
Составы команд
Канада
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
12′
22
Ричи Ларея
4
Люк Де Фужероль
53′
13
Дерек Корнелиус
8
Исмаэль Коне
17
Тейджон Бьюкенен
61′
20
Али Ахмед
11
Лиам Миллар
61′
14
Джейкоб Шаффелберг
7
Стивен Эуштакиу
90′
21
Джонатан Осорио
10
Джонатан Дэвид
61′
24
Промис Дэвид
12
Тани Олувасейи
76′
9
Кайл Ларин
Босния и Герцеговина
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
18
Никола Катич
90+3′
4
Тарик Мухаремович
6
Беньямин Тахирович
10
Эрмедин Демирович
44′
5
Сеад Колашинац
83′
17
Дженис Бурнич
20
Эсмир Байрактаревич
74′
14
Иван Шуньич
15
Амар Мемич
74′
19
Керим Алайбегович
13
Иван Башич
61′
8
Армин Гигович
25
Йово Лукич
45+1′
61′
9
Самед Баждар
Статистика
Канада
Босния и Герцеговина
Желтые карточки
2
3
Голевые моменты
2
3
Удары (всего)
13
8
Удары в створ
4
3
Угловые
9
4
Фолы
10
20
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти