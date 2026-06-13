Слишкович — о Боснии и Герцеговине: «Есть реальные шансы выйти из группы»

Меня радует, что они играют друг за друга, как команда и бросаются за каждый матч. По моему мнению, это самое главное качество этой сборной. Потому что у Боснии в центре поля не хватает игроков, которые умеют держать мяч. Все полузащитники больше работяги. Тауже видно, что не хватает Эдина Джеко. Он очень важный игрок для сборной.