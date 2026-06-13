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Ташуев: Тенденцию развития футбола задает Лига чемпионов, а не чемпионат мира

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал «РБ Спорт» о своих ожиданиях от чемпионата мира. Он считает, что тенденции задает Лига чемпионов.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал об ожиданиях от чемпионата мира, учитывая большое количество проходных матчей на групповом этапе для обычного болельщика.

«Когда на чемпионате мира было 16 команд, это был топ-уровень всегда. Сегодня ситуация другая. Уже на прошлом чемпионате мира матчи смотрели так, выборочно, а не все. Но тут есть и другая составляющая. Раньше чемпионаты мира давали направление развитию футбола. Потому что тогда было мало переходов, играли сильные сборные. Сегодня тенденцию развития футбола задает Лига чемпионов, где есть клубы, которые намного сильнее сборных. Сегодня чемпионат мира больше превращается в болельщицкий турнир. За Австралию будут болеть австралийцы и так далее. А мы будем смотреть топ-сборные и те команды, за которые переживаем, например, Узбекистан», — высказался Ташуев.