Шерки подарил наушники всем игрокам, тренерам и сотрудникам сборной Франции

Я также собираюсь предложить подарки персоналу, охранникам — всем тем, кто помогает нам ежедневно. Без них мы не смогли бы получить тот комфорт, который испытываем ежедневно. Приятно радовать кого-то. Постараюсь порадовать всех", — цитирует Шерки RMC Sport.