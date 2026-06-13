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Шерки подарил наушники всем игрокам, тренерам и сотрудникам сборной Франции

Полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки подарил футболистам, тренерам и сотрудникам сборной Франции наушники.

Источник: Sport24

Футболист решил наградить подарками всех, кто сопровождает национальную команду на мундиале. Причем наушники игроку предоставила компания Beats, с которой француз сотрудничает.

"Я сделал подарки всей команде вместе с моим спонсором. Наушники… Думаю, это всех порадует.

Я также собираюсь предложить подарки персоналу, охранникам — всем тем, кто помогает нам ежедневно. Без них мы не смогли бы получить тот комфорт, который испытываем ежедневно. Приятно радовать кого-то. Постараюсь порадовать всех", — цитирует Шерки RMC Sport.

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