Тренер сборной Шотландии Кларк: «Со мной на ЧМ целый клан: жена, трое детей и пятеро внуков»

«Здесь со мной целый клан! Жена, трое детей и пятеро внуков. Две невестки тоже здесь. Это будет здорово. Не так много людей получают шанс вывести свою страну на чемпионат мира. Я постараюсь получить от этого удовольствие. Понятно, что сам матч немного на это повлияет».
В моей команде 26 суперзвезд. Все, что мы строили последние семь лет, держалось на составе, на команде, на том, что все вместе и каждый в нужный момент делает свою часть работы.
У сборной Гаити очень быстрые игроки, особенно в атаке, так что нам нужно быть осторожными. У них есть качества, которые могут создать нам проблемы на поле. Нам нужно с этим справиться, а потом, когда мяч будет у нас, постараться показать свой лучший футбол. Если получится, надеюсь, этого хватит для победы", — цитирует Кларка пресс-служба ФИФА.
Матч Гаити — Шотландия состоится сегодня, в ночь на 14 июня, в Фоксборо и начнется в 4:00 мск.