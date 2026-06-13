Тренер сборной Шотландии Кларк: «Со мной на ЧМ целый клан: жена, трое детей и пятеро внуков»

У сборной Гаити очень быстрые игроки, особенно в атаке, так что нам нужно быть осторожными. У них есть качества, которые могут создать нам проблемы на поле. Нам нужно с этим справиться, а потом, когда мяч будет у нас, постараться показать свой лучший футбол. Если получится, надеюсь, этого хватит для победы", — цитирует Кларка пресс-служба ФИФА.