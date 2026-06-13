Талалаев — о словах Клоппа про первый матч ЧМ: «Чем меньше работаешь на практике, тем больше хочется языком чесать»

Поэтому, честно, мне очень понравился матч США с Парагваем (4:1). По поводу судейских нововведений: чем больше влияние судей, тем меньше футбола остается. Почему футбол — спорт номер один? Потому что меньше всего изменений правил было. И в этом консерватизм был успех. Сейчас каждые четыре года придумывают новую карусель, и футбол становится все спорнее и спорнее, — цитирует Талалаева «Матч ТВ».