Талалаев — о словах Клоппа про первый матч ЧМ: «Чем меньше работаешь на практике, тем больше хочется языком чесать»

В стартовом матче турнира Мексика на домашнем стадионе победила ЮАР (2:0). Бывший главный тренер «Ливерпуля» заявил, что футбол в этой встрече оставлял желать лучшего.
— Клопп сказал, что матч открытия достаточно слабый по качеству игры.
— Так это всегда происходит. Чем меньше работаешь на практике, тем больше хочется языком чесать.
Поэтому, честно, мне очень понравился матч США с Парагваем (4:1). По поводу судейских нововведений: чем больше влияние судей, тем меньше футбола остается. Почему футбол — спорт номер один? Потому что меньше всего изменений правил было. И в этом консерватизм был успех. Сейчас каждые четыре года придумывают новую карусель, и футбол становится все спорнее и спорнее, — цитирует Талалаева «Матч ТВ».
Хавьер Агирре
Уго Брос
Хулиан Киньонес
(Эрик Лира)
9′
Рауль Хименес
(Роберто Альварадо)
67′
1
Рауль Ранхель
15
Исраэл Рейес
23
Хесус Гальярдо
25
Роберто Альварадо
3
Сесар Монтес
90+2′
5
Хоан Васкес
16
Хулиан Киньонес
79′
10
Алексис Вега
9
Рауль Хименес
76′
4
Эдсон Альварес
6
Эрик Лира
76′
14
Армандо Гонсалес
26
Бриан Гутьеррес
23′
66′
19
Хильберто Мора
8
Альваро Фидальго
66′
24
Луис Чавес
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
21
Име Окон
4
Тебохо Мокоэна
17′
13
Сфефело Ситоле
49′
19
Нкосинатхи Сибиси
74′
14
Мбекезели Мбокази
6
Обри Модиба
77′
7
Освин Апполлис
23
Джейден Адамс
61′
11
Темба Зване
84′
15
Икраам Райнерс
77′
17
Эвиденсе Макгопа
9
Лайл Фостер
56′
5
Талент Мбата
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти