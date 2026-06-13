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Талалаев — о словах Клоппа про первый матч ЧМ: «Чем меньше работаешь на практике, тем больше хочется языком чесать»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на критику матча открытия ЧМ-2026 со стороны Юргена Клоппа.

Источник: Sport24

В стартовом матче турнира Мексика на домашнем стадионе победила ЮАР (2:0). Бывший главный тренер «Ливерпуля» заявил, что футбол в этой встрече оставлял желать лучшего.

— Клопп сказал, что матч открытия достаточно слабый по качеству игры.

— Так это всегда происходит. Чем меньше работаешь на практике, тем больше хочется языком чесать.

Поэтому, честно, мне очень понравился матч США с Парагваем (4:1). По поводу судейских нововведений: чем больше влияние судей, тем меньше футбола остается. Почему футбол — спорт номер один? Потому что меньше всего изменений правил было. И в этом консерватизм был успех. Сейчас каждые четыре года придумывают новую карусель, и футбол становится все спорнее и спорнее, — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Мексика
2:0
Первый тайм: 1:0
ЮАР
Футбол, Чемпионат мира, Группа A
11.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca, 80824 зрителя
Главные тренеры
Хавьер Агирре
Уго Брос
Голы
Мексика
Хулиан Киньонес
(Эрик Лира)
9′
Рауль Хименес
(Роберто Альварадо)
67′
Составы команд
Мексика
1
Рауль Ранхель
15
Исраэл Рейес
23
Хесус Гальярдо
25
Роберто Альварадо
3
Сесар Монтес
90+2′
5
Хоан Васкес
16
Хулиан Киньонес
79′
10
Алексис Вега
9
Рауль Хименес
76′
4
Эдсон Альварес
6
Эрик Лира
76′
14
Армандо Гонсалес
26
Бриан Гутьеррес
23′
66′
19
Хильберто Мора
8
Альваро Фидальго
66′
24
Луис Чавес
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
21
Име Окон
4
Тебохо Мокоэна
17′
13
Сфефело Ситоле
49′
19
Нкосинатхи Сибиси
74′
14
Мбекезели Мбокази
6
Обри Модиба
77′
7
Освин Апполлис
23
Джейден Адамс
61′
11
Темба Зване
84′
15
Икраам Райнерс
77′
17
Эвиденсе Макгопа
9
Лайл Фостер
56′
5
Талент Мбата
Статистика
Мексика
ЮАР
Желтые карточки
1
2
Красные карточки
1
2
Голевые моменты
1
2
Удары (всего)
16
3
Удары в створ
4
2
Угловые
3
1
Фолы
12
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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