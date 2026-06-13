Ямаль целиком провел тренировку в общей группе. Ламин готов сыграть в первом матче Испании на ЧМ-2026

18-летний вингер «Барселоны» больше не испытывает проблем со здоровьем и полностью готов к первому матчу Испании на чемпионате мира.
Сборная Испании стартует на турнире 15 июня матчем против Кабо-Верде. Начало в 19:00 по московскому времени.
Ламин Ямаль в общей группе целиком провел тренировочное занятие сборной Испании.
18-летний вингер «Барселоны» больше не испытывает проблем со здоровьем и полностью готов к первому матчу Испании на чемпионате мира.
Сборная Испании стартует на турнире 15 июня матчем против Кабо-Верде. Начало в 19:00 по московскому времени.