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Ямаль целиком провел тренировку в общей группе. Ламин готов сыграть в первом матче Испании на ЧМ-2026

Ламин Ямаль в общей группе целиком провел тренировочное занятие сборной Испании.

Источник: Sport24

18-летний вингер «Барселоны» больше не испытывает проблем со здоровьем и полностью готов к первому матчу Испании на чемпионате мира.

Сборная Испании стартует на турнире 15 июня матчем против Кабо-Верде. Начало в 19:00 по московскому времени.

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