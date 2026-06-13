Клопп считает, что паузы на водопой на чемпионате мира сделаны ради спонсоров

«Футбол находится в заложниках у руководителей, засевших в кондиционированных офисах. [Перерывы на питье воды были представлены] как щит для благополучия игроков, благородный меч против жары. Но они — не более чем золотая клетка, построенная для спонсоров. Футбол раньше был главным событием, но теперь он рискует стать фоновой музыкой для рекламного зрелища», — сказал Клопп.