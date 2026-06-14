Гана оспорит в канадском суде отказ во въезде футболисту Парти

В июле 2025 года полиция предъявила игроку испанского «Вильярреала» обвинения по пяти эпизодам изнасилования, два из которых относятся к одной женщине и три — к другой. Также Парти обвиняется в сексуальных домогательствах к третьей женщине. Все эпизоды произошли в 2021 и 2022 году. Ганский футболист не признал себя виновным в суде, он был выпущен под залог, по условиям футболист не должен контактировать с заявительницами и обязан заранее уведомлять полицию о международных поездках. Портал The Athletic отмечает информацию на сайте канадского правительства, где указано, что в случае совершения преступления или обвинительного приговора власти могут отказать во въезде в страну.