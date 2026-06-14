Гана оспорит в канадском суде отказ во въезде футболисту Парти

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Власти Ганы намерены обратиться в Федеральный суд Канады после отказа во въезде полузащитнику национальной сборной Томасу Парти для участия в матче чемпионата мира, сообщил министр иностранных дел страны Сэм Окудзето Аблаква в соцсети X.
Ганцы проведут первый матч первенства в Торонто 17 июня против команды Панамы. Также им предстоит сыграть в группе L со сборными Англии и Хорватии, обе встречи состоятся в США. В пятницу в Международной федерации футбола (ФИФА) сообщили, что канадские власти отказали Парти в выдаче визы. Решение может быть связано с продолжающимся уголовным разбирательством в Великобритании по делу об изнасиловании. В заявлении министерства иностранных дел Ганы сообщается, что власти страны ведут активные дипломатические переговоры, считая данное решение жестким и вызывающим вопросы с точки зрения справедливости.
«11 июня 2026 года МИД Ганы направил официальную ноту протеста в МИД Канады. В ноте также содержалась просьба к Канаде пересмотреть свое необоснованное решение. Правительство Ганы намерено изучить и использовать все доступные дипломатические, правовые и административные средства защиты в рамках канадского и международного права, включая при необходимости судебное рассмотрение в Федеральном суде Канады, чтобы обеспечить полное и справедливое рассмотрение всех соответствующих правовых и фактических обстоятельств в соответствии с надлежащей правовой процедурой», — отмечается в заявлении.
В июле 2025 года полиция предъявила игроку испанского «Вильярреала» обвинения по пяти эпизодам изнасилования, два из которых относятся к одной женщине и три — к другой. Также Парти обвиняется в сексуальных домогательствах к третьей женщине. Все эпизоды произошли в 2021 и 2022 году. Ганский футболист не признал себя виновным в суде, он был выпущен под залог, по условиям футболист не должен контактировать с заявительницами и обязан заранее уведомлять полицию о международных поездках. Портал The Athletic отмечает информацию на сайте канадского правительства, где указано, что в случае совершения преступления или обвинительного приговора власти могут отказать во въезде в страну.
Парти 13 июня исполнилось 33 года. Он также выступал за английский «Арсенал», испанские «Атлетико», «Мальорку» и «Альмерию». В составе мадридского «Атлетико» полузащитник стал чемпионом Испании, а также победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. За сборную Ганы Парти провел 57 матчей и забил 15 голов.