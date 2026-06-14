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«Зенит» стал базовым клубом сборной Бразилии на полчаса. А Дуглас Сантос — лучший игрок матча с Марокко

Такова реальность.

Источник: Reuters

Сборная Бразилии 24 года не выигрывала чемпионат мира. Если не получится завоевать золото в Северной Америке, образуется самый большой перерыв между чемпионствами в истории национальной команды. Естественно, настрой у бразильцев запредельный.

Первым соперником команды Карло Анчелотти на ЧМ стали марокканцы — это единственный матч группового этапа, в котором столкнулись два представителя топ-10 рейтинга ФИФА. И бразильцам было крайне тяжело. До перерыва казалось, что пятикратные чемпионы мира тут именно африканцы — душили прессингом и оборону, и полузащиту, создавая момент за моментом.

Марокканцы счет и открыли. На 21-й минуте Браим Диас вывел один на один Исмаэля Сайбари, который элегантно перебросил мяч через безрассудно выскочившего спасать ситуацию Алиссона. Сравнять Бразилии позволил индивидуальный класс исполнителей, потому что чего-то цельного придумать не удавалось — Винисиус самостоятельно разобрался с Элем Эль-Энауи в штрафной площади и пробил Буну мощным выстрелом.

Выход Луиса Энрике

Но гораздо интереснее и важнее для нас, как Анчелотти во втором тайме пытался добиться победы. Вернее, кем. После часа игры итальянский тренер использовал четыре замены — то есть действительно хотел улучшить положение команды и вытащить три очка. И на поле в ключевой для Бразилии отрезок матча находилось сразу два футболиста «Зенита» — Дуглас Сантос, появившийся в основе, и Луис Энрике, вышедший на замену на 62-й минуте. В финальные полчаса только у петербургского клуба на поле было больше одного игрока в составе сборной Бразилии.

Игроки каких клубов находились на поле в составе сборной Бразилии с 62-й минуты до финального свистка матча против Марокко.
ИгрокКлуб
Луис Энрике«Зенит»
Фабиньо«Аль-Иттихад»
Габриэл Магальяэс«Арсенал»
Рафинья«Барселона»
Данило Луис«Фламенго»
Матеус Кунья«Манчестер Юнайтед»
Бруно Гимараэс/Данило Сантос«Ньюкасл» / «Ботафого»
Маркиньос«ПСЖ»
Винисиус Жуниор«Реал»
Алиссон«Ливерпуль»

Чемпионы России как минимум не испортили общей картины. Энрике оживил правый край атаки, отдав несколько неплохих обостряющих передач и одну ключевую, но глобально повлиять на происходящее не успел. Фирменного дриблинга от Луиса зрители так и не дождались, зато два из трех единоборств вингер выиграл.

Качественный матч защитника

По Сантосу выводы чуть более объемные. Очевидно, располагаясь на одном фланге с безудержным Винисиусом, не нужно подниматься слишком высоко, поэтому в чужой штрафной или хотя бы около нее защитник оказывался редко. Что, впрочем, не мешало ему грамотно созидать — 80 касаний мяча, два ключевых паса и семь продвигающих действий.

А в разрушении Дугласу вообще было мало равных среди участников матча, если рассматривать совокупность вложений. Шесть возвратов владения, семь из девяти выигранных дуэлей, семь попыток отбора, один перехват и лишь один фол — практически эталонное выступление, особенно учитывая, что через его фланг шло немало марокканских атак.

Статистика Дугласа Сантоса в матче против Марокко
ПоказательРезультатМесто по этому показателюсреди всех участников матча
касания805
точные передачи534
ключевые передачи17
точные кроссы13
длинные передачи55
оборонительные действия83
фолы111
возвраты владения63
перехваты12
попытки отбора71
успешные отборы51

* Данные Sofascore.

По рейтингу Flashscore (7,3) Дуглас занял второе место в матче, уступив только Браиму Диасу (7,4). А Fotmob в аналогичном рейтинге и вовсе поставил защитника «Зенита» на первое место (7,7), признав его лучшим игроком встречи.

Будет удивительно, если после такого матча Сантос начнет встречу следующего тура с Гаити на скамейке запасных. Да и Энрике заслужил провести больше 30 минут на поле.

Бразилия
1:1
Первый тайм: 1:1
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, Группа C
14.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
MetLife Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Мохамед Уаби
Голы
Бразилия
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
32′
Марокко
Исмаэль Сайбари
(Браим Диас)
21′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
16
Дуглас Сантос
7
Винисиус Жуниор
11
Рафинья
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
24
Роджер Ибаньес
43′
46′
13
Данилу Луис
20
Лукас Пакета
61′
9
Матеус Кунья
25
Игор Тиаго
61′
21
Луис Энрике
5
Каземиру
37′
46′
17
Фабинью
8
Бруну Гимарайнс
80′
18
Данилу Сантос
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
14
Исса Диоп
18
Чади Риад
24
Нейл Эль-Айнауи
6
Айюб Буадди
3
Нуссаир Мазрауи
80′
26
Анасс Салах-Эддин
10
Браим Диас
64′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
80′
21
Аюб Амаймуни-Эшгуяб
8
Аззедин Унаи
64′
7
Шемсдин Тальби
11
Исмаэль Сайбари
89′
9
Суфьян Рахими
Статистика
Бразилия
Марокко
Желтые карточки
2
0
Голевые моменты
2
2
Удары (всего)
12
14
Удары в створ
5
4
Угловые
6
0
Фолы
16
14
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти