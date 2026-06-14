«Зенит» стал базовым клубом сборной Бразилии на полчаса. А Дуглас Сантос — лучший игрок матча с Марокко

Но гораздо интереснее и важнее для нас, как Анчелотти во втором тайме пытался добиться победы. Вернее, кем. После часа игры итальянский тренер использовал четыре замены — то есть действительно хотел улучшить положение команды и вытащить три очка. И на поле в ключевой для Бразилии отрезок матча находилось сразу два футболиста «Зенита» — Дуглас Сантос, появившийся в основе, и Луис Энрике, вышедший на замену на 62-й минуте. В финальные полчаса только у петербургского клуба на поле было больше одного игрока в составе сборной Бразилии.