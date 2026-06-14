«Зенит» стал базовым клубом сборной Бразилии на полчаса. А Дуглас Сантос — лучший игрок матча с Марокко

Сборная Бразилии 24 года не выигрывала чемпионат мира. Если не получится завоевать золото в Северной Америке, образуется самый большой перерыв между чемпионствами в истории национальной команды. Естественно, настрой у бразильцев запредельный.
Первым соперником команды Карло Анчелотти на ЧМ стали марокканцы — это единственный матч группового этапа, в котором столкнулись два представителя топ-10 рейтинга ФИФА. И бразильцам было крайне тяжело. До перерыва казалось, что пятикратные чемпионы мира тут именно африканцы — душили прессингом и оборону, и полузащиту, создавая момент за моментом.
Марокканцы счет и открыли. На 21-й минуте Браим Диас вывел один на один Исмаэля Сайбари, который элегантно перебросил мяч через безрассудно выскочившего спасать ситуацию Алиссона. Сравнять Бразилии позволил индивидуальный класс исполнителей, потому что чего-то цельного придумать не удавалось — Винисиус самостоятельно разобрался с Элем Эль-Энауи в штрафной площади и пробил Буну мощным выстрелом.
Выход Луиса Энрике
Но гораздо интереснее и важнее для нас, как Анчелотти во втором тайме пытался добиться победы. Вернее, кем. После часа игры итальянский тренер использовал четыре замены — то есть действительно хотел улучшить положение команды и вытащить три очка. И на поле в ключевой для Бразилии отрезок матча находилось сразу два футболиста «Зенита» — Дуглас Сантос, появившийся в основе, и Луис Энрике, вышедший на замену на 62-й минуте. В финальные полчаса только у петербургского клуба на поле было больше одного игрока в составе сборной Бразилии.
|Игрок
|Клуб
|Луис Энрике
|«Зенит»
|Фабиньо
|«Аль-Иттихад»
|Габриэл Магальяэс
|«Арсенал»
|Рафинья
|«Барселона»
|Данило Луис
|«Фламенго»
|Матеус Кунья
|«Манчестер Юнайтед»
|Бруно Гимараэс/Данило Сантос
|«Ньюкасл» / «Ботафого»
|Маркиньос
|«ПСЖ»
|Винисиус Жуниор
|«Реал»
|Алиссон
|«Ливерпуль»
Чемпионы России как минимум не испортили общей картины. Энрике оживил правый край атаки, отдав несколько неплохих обостряющих передач и одну ключевую, но глобально повлиять на происходящее не успел. Фирменного дриблинга от Луиса зрители так и не дождались, зато два из трех единоборств вингер выиграл.
Качественный матч защитника
По Сантосу выводы чуть более объемные. Очевидно, располагаясь на одном фланге с безудержным Винисиусом, не нужно подниматься слишком высоко, поэтому в чужой штрафной или хотя бы около нее защитник оказывался редко. Что, впрочем, не мешало ему грамотно созидать — 80 касаний мяча, два ключевых паса и семь продвигающих действий.
А в разрушении Дугласу вообще было мало равных среди участников матча, если рассматривать совокупность вложений. Шесть возвратов владения, семь из девяти выигранных дуэлей, семь попыток отбора, один перехват и лишь один фол — практически эталонное выступление, особенно учитывая, что через его фланг шло немало марокканских атак.
|Показатель
|Результат
|Место по этому показателюсреди всех участников матча
|касания
|80
|5
|точные передачи
|53
|4
|ключевые передачи
|1
|7
|точные кроссы
|1
|3
|длинные передачи
|5
|5
|оборонительные действия
|8
|3
|фолы
|1
|11
|возвраты владения
|6
|3
|перехваты
|1
|2
|попытки отбора
|7
|1
|успешные отборы
|5
|1
* Данные Sofascore.
По рейтингу Flashscore (7,3) Дуглас занял второе место в матче, уступив только Браиму Диасу (7,4). А Fotmob в аналогичном рейтинге и вовсе поставил защитника «Зенита» на первое место (7,7), признав его лучшим игроком встречи.
Будет удивительно, если после такого матча Сантос начнет встречу следующего тура с Гаити на скамейке запасных. Да и Энрике заслужил провести больше 30 минут на поле.
Карло Анчелотти
Мохамед Уаби
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
32′
Исмаэль Сайбари
(Браим Диас)
21′
1
Алиссон
16
Дуглас Сантос
7
Винисиус Жуниор
11
Рафинья
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
24
Роджер Ибаньес
43′
46′
13
Данилу Луис
20
Лукас Пакета
61′
9
Матеус Кунья
25
Игор Тиаго
61′
21
Луис Энрике
5
Каземиру
37′
46′
17
Фабинью
8
Бруну Гимарайнс
80′
18
Данилу Сантос
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
14
Исса Диоп
18
Чади Риад
24
Нейл Эль-Айнауи
6
Айюб Буадди
3
Нуссаир Мазрауи
80′
26
Анасс Салах-Эддин
10
Браим Диас
64′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
80′
21
Аюб Амаймуни-Эшгуяб
8
Аззедин Унаи
64′
7
Шемсдин Тальби
11
Исмаэль Сайбари
89′
9
Суфьян Рахими
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти