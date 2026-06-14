Турция сенсационно проиграла Австралии на ЧМ-2026

Сборные Австралии и Турции выступают в группе D вместе с командами США и Парагвая. Те провели свой первый матч на турнире на день раньше, игра завершилась уверенной победой американских футболистов со счетом 4:1. Во втором туре мундиаля сборная Австралии сыграет с США 19 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Турция сразится с Парагваем 20 числа, начало матча — 6:00 мск.