Мигел Данни верит в победу Португалии на ЧМ-2026

«Мои ожидания от чемпионата мира-2026 — победа Португалии. Конечно, на мундиале много потрясающих команд, которые будут бороться за ту же цель: Франция, Аргентина, Бразилия, Англия, Германия. Но я верю в победу Португалии. У нас потрясающие игроки, хороший тренер. В этом году у Португалии есть все шансы», — сказал Данни.