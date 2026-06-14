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Мигел Данни верит в победу Португалии на ЧМ-2026

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Мигел Данни в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» заявил, что верит в победу Португалии на ЧМ-2026.

Источник: Рейтинг Букмекеров

«Мои ожидания от чемпионата мира-2026 — победа Португалии. Конечно, на мундиале много потрясающих команд, которые будут бороться за ту же цель: Франция, Аргентина, Бразилия, Англия, Германия. Но я верю в победу Португалии. У нас потрясающие игроки, хороший тренер. В этом году у Португалии есть все шансы», — сказал Данни.

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира-2026 коллектив Роберто Мартинеса сыграет со сборными ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. ЧМ-2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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