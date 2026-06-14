Команда с острова, где живет всего 150 тысяч человек. Что нужно знать о Кюрасао и его сборной

В 2024 году таким человеком стал другой экс-тренер сборной России — Дик Адвокат. Тоже голландец, что неудивительно. Он буквально сам вызвался на эту работу, хотя раньше уже объявлял о завершении карьеры. Просто, кажется, он правда не может жить без футбола. И дело точно не в деньгах. По разным инсайдам, Адвокат получает очень скромное жалованье, которое еще и делит со своими помощниками.