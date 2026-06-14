Команда с острова, где живет всего 150 тысяч человек. Что нужно знать о Кюрасао и его сборной

Что такое Кюрасао?
На чемпионате мира в Северной Америке хватает сюжетов, за которыми хочется следить. Это не только топовые команды и суперзвезды. Нередко главный кайф турнира происходит от скромных сборных, о которых раньше никто ничего не слышал.
Кюрасао на текущем турнире выделяется сильнее всех. Остров с населением чуть больше 150 тысяч человек стал самой маленькой страной в истории чемпионатов мира. Как вообще такое возможно?
Для начала разберемся, что такое Кюрасао. Скорее всего, само слово многие слышали применительно к алкоголю. Но это не только знаменитый ликер. Кюрасао — остров в Карибском море, примерно у берегов Венесуэлы. В 1499 году его открыла испанская экспедиция. Формально он оказался под властью Испании, но большого внимания метрополия ему не уделяла, защищали его тоже слабо.
Этим в 1634 году воспользовались голландцы. Нидерланды тогда воевали с Испанией за независимость в рамках Восьмидесятилетней войны. Остров захватила Голландская Вест-Индская компания, которая отвечала за колониальные интересы Нидерландов в Атлантике и Карибском регионе.
При голландцах Кюрасао стал важным торговым и морским узлом. На острове развивали соляные промыслы, а удобная естественная гавань помогала контролировать торговые маршруты. Самая темная часть этой истории — работорговля. Кюрасао играл важную роль в системе голландского рабства, которое в нидерландских колониях отменили только в 1863 году.
Собственная сборная
В 1954 году Кюрасао оказался частью Нидерландских Антильских островов. Это объединение получило автономию внутри Королевства Нидерландов. Туда входили Кюрасао, Аруба, Бонейр, Саба, Синт-Эстатиус и Синт-Мартен.
В 2010 году Нидерландские Антильские острова были расформированы, и Кюрасао получил статус автономной страны внутри Королевства Нидерландов. Это не полная независимость — местные власти решают внутренние вопросы, но внешняя политика, оборона и гражданство остаются на уровне королевства.
В футболе такой статус не мешает иметь свою сборную, и в 2011-м она появилась. При этом ФИФА и КОНКАКАФ считают Кюрасао наследником команды Нидерландских Антильских островов, которая в 1950-х и 1960-х добивалась немалых успехов на уровне Центральной Америки. Но стоит учитывать, что там играли не только футболисты с Кюрасао, но и с других островов Карибского бассейна под голландским контролем.
В начале 2010-х в сборную в основном вызывали игроков из местных любительских лиг. С таким составом, как вы понимаете, далеко не уедешь. Все резко поменялось в 2015 году, когда команду возглавил легендарный Патрик Клюйверт. Его мать была родом с Кюрасао, и, по его словам, он всегда чувствовал особую связь с островом.
Стратегия Клюйверта
Для развития команды Патрик предложил понятную и эффективную стратегию. В Нидерландах живут десятки тысяч людей с корнями с Кюрасао. По сути, для сборной это второй кадровый рынок, почти сопоставимый с самим островом.
Среди этих людей много футболистов. Они проходят через голландскую школу, академии и молодежные сборные. Но до взрослой сборной Нидерландов добираются единицы, а Кюрасао может предложить им альтернативный вариант для построения карьеры в футболе сборных.
Клюйверт благодаря имени и статусу начал звать таких игроков в сборную. Он доказывал им, что смена спортивного гражданства — это не шаг назад, а шанс сыграть важную роль в амбициозном проекте. Одним из главных символов этой модели стал Леандро Бакуна, начавший играть за новую сборную в 2016 году. Он провел много лет в голландских, английских и турецких клубах. Сейчас он капитан сборной.
В общем, новая стратегия быстро дала результат. В 2017 году Кюрасао выиграл Карибский кубок, правда, уже при новом тренере Ремко Бичентини. Ну, а в 2019-м дошел аж до четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ и уступил США с минимальным счетом.
Хиддинк и Адвокат
Такие результаты привлекали все больше футболистов, а в 2020 году сборную возглавил отлично нам знакомый Гус Хиддинк. Именно он повел команду через отбор на ЧМ-2022, и поначалу у него действительно все складывалось неплохо. Но уже в 2021-м Гусу из-за болезни пришлось покинуть сборную, а вскоре он даже объявил о завершении тренерской карьеры. На первенство мира Кюрасао в итоге не вышел.
Потом начались тяжелые годы. Вокруг сборной бушевали скандалы, и главный был связан с невыплатами футболистам. Это вызвало почти настоящий бунт внутри команды, в ситуацию даже вмешивалась ФИФА. Кюрасао нужен был человек, который не просто поставит игру, а вернет проекту нормальную рабочую атмосферу.
В 2024 году таким человеком стал другой экс-тренер сборной России — Дик Адвокат. Тоже голландец, что неудивительно. Он буквально сам вызвался на эту работу, хотя раньше уже объявлял о завершении карьеры. Просто, кажется, он правда не может жить без футбола. И дело точно не в деньгах. По разным инсайдам, Адвокат получает очень скромное жалованье, которое еще и делит со своими помощниками.
Именно с Адвокатом Кюрасао начал отбор на ЧМ-2026. В КОНКАКАФ квалификация многоэтапная, и маленькая сборная методично проходила ее шаг за шагом. В итоге все пришло к решающему матчу с Ямайкой, в котором подопечных Адвоката устраивала ничья.
Все могло закончиться грустно
За два дня до встречи случилась очень тревожная история: Адвокат был вынужден покинуть команду и уехать домой из-за болезни дочери. В решающем матче сборной руководил Дин Горре, но команда все равно играла на фундаменте, который заложил Дик.
И это сработало. 0:0, хотя ямайцы были невероятно близки к победе. Им, правда, очень не повезло — трижды попали в каркас ворот, а в компенсированное время еще и получили пенальти, который потом отменили после подсказки ВАР.
В феврале 2026 года появилась еще одна душераздирающая новость. Адвокат объявил об уходе из сборной, снова из-за здоровья дочери. По сути, это означало, что голландский специалист не поедет с Кюрасао на чемпионат мира.
Команду тогда принял Фред Рюттен, и все пошло наперекосяк. Поражения в товарищеских матчах с Китаем и Австралией заставили всех вокруг нервничать, а атмосфера внутри сборной снова стала накаляться.
Мы будем видеть Кюрасао и дальше
Но уже в мае Адвокат объявил, что возвращается в сборную. Стало известно, что здоровье его дочери стабилизировалось, поэтому Дик все-таки снова принял команду и поехал с ней на чемпионат мира.
И тут есть очень символичная деталь. В его итоговой заявке на ЧМ только один футболист, родившийся на Кюрасао. Это Таит Чонг из «Шеффилд Юнайтед», воспитанник «Манчестер Юнайтед», которого еще сам Жозе Моуринью выпускал за взрослую команду в предсезонке. Ну, а все остальные представители сборной — уроженцы Нидерландов. Стратегия, заложенная еще Клюйвертом, сработала сполна.
Как бы ни сложился этот чемпионат мира для Кюрасао, это уже невероятный успех. Да еще и красивая сказка. Группа у карибской команды очень сложная: Германия, Эквадор и Кот-д’Ивуар. Шансы на выход в плей-офф — около нуля.
Но сам факт, что такая маленькая страна так громко заявила о себе на весь мир, наверняка даст сборной новый импульс. Еще часть голландских футболистов с кюрасаоскими корнями задумается о смене спортивного гражданства. А значит, можно ждать, что эта команда будет развиваться и дальше.
Ну, а нам будет отдельно приятно снова увидеть у бровки Дика Адвоката.