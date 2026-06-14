Мостовой считает, что бразильцы еще покажут лучшую игру на чемпионате мира

«Я прогнозировал победу Бразилии со счетом 2:1. Я думал, что все равно бразильцы, может быть, дожмут, исходя из состава и уровня футболистов, которые могут решить исход матча. Когда я начал смотреть матч, понял, что бразильцам будет непросто, потому что марокканцы первые 20−25 минут полностью контролировали игру и имели моменты, — отметил Мостовой. — Было видно, что они лучше. Чем отличается сборная Бразилии? Тем, что у нее индивидуально сильные футболисты. Именно это будет помогать команде в дальнейшем. Они в любом случае будут решать исход матчей. Взять того же Винисиуса, который забил мяч. Думаю, Бразилия еще покажет свою лучшую игру».