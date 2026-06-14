Мостовой считает, что бразильцы еще покажут лучшую игру на чемпионате мира

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии еще сможет показать свою лучшую игру на чемпионате мира по футболу 2026 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная Бразилии сыграла вничью с командой Марокко (1:1) в матче группового этапа чемпионата мира.
«Я прогнозировал победу Бразилии со счетом 2:1. Я думал, что все равно бразильцы, может быть, дожмут, исходя из состава и уровня футболистов, которые могут решить исход матча. Когда я начал смотреть матч, понял, что бразильцам будет непросто, потому что марокканцы первые 20−25 минут полностью контролировали игру и имели моменты, — отметил Мостовой. — Было видно, что они лучше. Чем отличается сборная Бразилии? Тем, что у нее индивидуально сильные футболисты. Именно это будет помогать команде в дальнейшем. Они в любом случае будут решать исход матчей. Взять того же Винисиуса, который забил мяч. Думаю, Бразилия еще покажет свою лучшую игру».
«Как проявили себя футболисты “Зенита”? Дуглас [Сантос] вышел в старте и сыграл хорошо, на твердую четверку. Он ничего не выдумывал, но выглядел достойно. У него была чуть ли не лучшая оценка. Луис Энрике вышел на замену. Тоже непросто выходить в сборной Бразилии на замену, когда меняешь основных футболистов. Вроде бы ничего особенного не сделал, но, может, в следующей игре сделает. Непросто в такой команде, когда на одну позицию претендуют два-три футболиста», — сказал Мостовой.
Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля.