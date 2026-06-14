«Это опасно для духа игры». Паузы на водопой во время ЧМ-2026 ужасно раздражают болельщиков и тренеров

Чемпионат мира-2026 только стартовал, но уже подарил одну из самых обсуждаемых тем месяца. Речь не о сенсациях на поле, а о нововведении от ФИФА: в каждом матче турнира, проходящего в США, Мексике и Канаде, предусмотрены обязательные паузы на 22-й и 67-й минутах. По официальной версии, их цель — здоровье игроков. Однако многие уверены: футбол просто подстроили под американское телевидение с его обилием рекламы, и это нарушает темп игры. Против таких перерывов уже высказались тренеры Маурисио Почеттино, Дидье Дешам и Юрген Клопп.
Все из-за жары?
ФИФА шла к этому решению долгие годы. Еще на ЧМ-2014 бразильский суд обязал федерацию прерывать матчи, если температура превышает +32°C. В жарком Катаре в 2022-м паузы уже активно применялись — но бессистемно: арбитры могли остановить игру в любой момент по своему усмотрению.
Поводом для обязательных трехминутных пауз стал клубный чемпионат мира прошлого года, прошедший в США. Тогда игроки и представители команд регулярно жаловались на экстремальные погодные условия. Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес признавался, что испытывал сильное головокружение из-за жары. Не скрывал недовольства и Маркос Льоренте из «Атлетико».
В ФИФА объяснили перерывы заботой о здоровье участников турнира, ведь во время пауз футболисты могут выпить воды, пообщаться с тренерским штабом и медперсоналом. Однако сразу стала очевидна и другая причина решительных мер: вещатели получили возможность показывать рекламу во время остановок.
Организаторы предложили телекомпаниям использовать два формата. Первый — с разделенным экраном, когда изображение делится на две части. Зритель наблюдает за происходящим на поле, а в соседнем окне крутится проморолик. Второй — полный уход с картинки стадиона на рекламный блок. Безусловно, это сказалось и на стоимости телевизионных прав.
Чтобы избежать злоупотреблений, были введены ограничения: реклама не может начинаться в первые 20 секунд после остановки игры, также трансляция должна вернуться к матчу минимум за 30 секунд до его возобновления. Но проблемы с соблюдением регламента возникли с самого начала. Как сообщил журналист Ромен Молина, во время стартового матча между Мексикой и ЮАР арбитр Вилтон Сампайю попросил футболистов задержаться на водопое, поскольку вещатель Fox не успел завершить рекламный блок.
Похожий эпизод произошел и в игре Катара со Швейцарией. После паузы голкипер катарцев был готов вводить мяч, однако судья Саид Мартинес более минуты не давал свисток к возобновлению, ожидая отмашки. Все это время на стадионе играла музыка. Очень по-американски!
«Футбол рискует стать фоном для рекламного шоу»
Эти ситуации лишь усилили недовольство футбольного сообщества. Против нововведения высказался и главный тренер сборной США Маурисио Почеттино.
«Мне это не нравится. Я поддерживаю такие паузы только тогда, когда условия действительно экстремальные. Если погода нормальная, в них нет необходимости», — приводит слова Почеттино Goal.
Схожую позицию занял наставник Франции Дидье Дешам. Он познакомился с новыми правилами еще во время товарищеского матча с Бразилией. И остался недоволен.
«Это хорошо для вас, телекомпаний, но эти три минуты меняют ход игры. Если команда доминирует, пауза все портит», — цитирует француза MSN.
Особенно резко высказался бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
«Когда я увидел эти паузы, не мог не спросить себя: для кого вообще проводится чемпионат мира? Для болельщиков? Для игроков? Или для рекламодателей? Матч чемпионата мира должен течь как река. Вместо этого мы строим плотины прямо посреди русла, чтобы там появилась реклама. Это опасно для духа игры. Раньше футбол был главным событием, но теперь он рискует стать фоном для рекламного шоу», — сказал Клопп в эфире ZDF.
«Футбол теперь делится на четверти»
Не все специалисты настроены столь категорично. Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер признал, что нововведение меняет динамику матчей, но считает: ко всему можно адаптироваться.
«Вместо двух таймов игра делится на четверти. Если команда имеет преимущество, она может потерять его после перерыва. Я не жалуюсь. Что есть, то есть, нам нужно к этому адаптироваться. У пауз есть преимущества и недостатки, на которые мы не можем повлиять. Это не наше решение. Понимаю, почему их ввели, и надеюсь, что мы сможем этим воспользоваться», — приводит слова Поттера Voetbal.
Положительно отозвался наставник сборной Бельгии Руди Гарсия. По его словам, паузы на водопой могут использоваться не только для восстановления футболистов, но и для получения дополнительных тактических указаний от тренерского штаба — это очень полезно в столь важных матчах.
Автор: Максим Слекишин