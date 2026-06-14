«Это опасно для духа игры». Паузы на водопой во время ЧМ-2026 ужасно раздражают болельщиков и тренеров

«Вместо двух таймов игра делится на четверти. Если команда имеет преимущество, она может потерять его после перерыва. Я не жалуюсь. Что есть, то есть, нам нужно к этому адаптироваться. У пауз есть преимущества и недостатки, на которые мы не можем повлиять. Это не наше решение. Понимаю, почему их ввели, и надеюсь, что мы сможем этим воспользоваться», — приводит слова Поттера Voetbal.