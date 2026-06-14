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Праздник для Кюрасао: команда Дика Адвоката забила свой первый гол в истории ЧМ

И сразу — в ворота сборной Германии.

Источник: Reuters

Исторический день для Кюрасао: футболисты самой маленькой страны на чемпионате мира-2026, выступающие под руководством хорошо знакомого в России Дика Адвоката, забили первый мяч на турнире. И не кому-нибудь, а сборной Германии.

«Не хотим быть статистами»

Перед игрой с немцами Адвокат заявил — островитяне планируют биться.

«Германия — главный фаворит, возможно, даже на победу в турнире. Они будут доминирующей командой, но мы все равно должны что-то предпринять. Не собираемся просто отступать назад и хотим максимально усложнить жизнь каждой команде. Не хотим быть статистами», — признавался тренер.

Перед началом матча 78-летний специалист плакал — явно растрогался. Для голландца, неоднократно завершавшего карьеру, этот чемпионат мира стал третьим. Ранее он участвовал в турнире с Нидерландами (1994) и Южной Кореей (2006).

Поначалу казалось, что в своих предматчевых предсказаниях Адвокат ошибся: Феликс Нмеча вывел немцев вперед уже на 6-й минуте. Но к середине тайма ситуация изменилась: команда Кюрасао навалилась на ворота немцев, а после первым же ударом с границы штрафной площади отличился защитник Ливано Комененсия. Опытнейший Мануэль Нойер не спас.

К сожалению, навязать полноценную борьбу топ-сборной островитяне — дебютанты чемпионата мира не смогли. Тем не менее забить первый мяч на турнире — уже достижение для такой скромной команды.

Источник: Reuters

Кто такой Комененсия?

Широкая публика вряд ли что-то знает о 22-летнем авторе исторического гола. Ливано родился в Нидерландах, воспитывался в ПСВ и до 20 лет играл за голландскую сборную. Однако позднее сменил прописку, параллельно подписав контракт со швейцарским «Цюрихом», за который выступает до сих пор.

Как выяснилось, Комененсия не зря присоединился к Кюрасао. Именно он забил победный мяч Ямайке (2:0) во время отбора на ЧМ — его гол вывел островитян на исторический турнир. После игры Ливано даже передал свою футболку в музей ФИФА — как памятный символ необычного достижения крошечной страны.

«Потрясающее чувство. Мы вошли в историю и навсегда в ней останемся. Я очень счастлив и горжусь своей страной», — признавался Комененсия журналистам.

Грозных соперников защитник тоже не боялся.

«Встретиться с такой командой, как Германия, на чемпионате мира — то, о чем мечтаешь с детства. Мы знаем их уровень, но мы также верим в себя. Мы отдадим все силы и будем с гордостью представлять Кюрасао», — говорил он.

Теперь Комененсия, похоже, может паковать вторую футболку и везти ее в музей ФИФА. Но на этот раз по еще более громкому поводу.

Автор: Артем Белинин

Германия
7:1
Первый тайм: 3:1
Кюрасао
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
14.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68021 зритель
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Дик Адвокат
Голы
Германия
Феликс Нмеча
(Флориан Вирц)
6′
Нико Шлоттербек
(Натаниэль Браун)
38′
Кай Хаверц
45+5′
Джамал Мусиала
(Йозуа Киммих)
47′
Натаниэль Браун
(Дениз Ундав)
68′
Дениз Ундав
(Йозуа Киммих)
78′
Кай Хаверц
(Дениз Ундав)
88′
Кюрасао
Ливано Комененсия
21′
Составы команд
Германия
1
Мануэль Нойер
19
Лерой Сане
17
Флориан Вирц
7
Кай Хаверц
15
Нико Шлоттербек
5
Александр Павлович
6
Йозуа Киммих
83′
3
Вальдемар Антон
18
Натаниэль Браун
73′
2
Антонио Рюдигер
10
Джамал Мусиала
64′
26
Дениз Ундав
4
Джонатан Та
73′
22
Давид Раум
23
Феликс Нмеча
73′
8
Леон Горецка
Кюрасао
1
Элой Ром
5
Шерел Флоранус
24
Деверон Фонвилль
8
Ливано Комененсия
7
Жуниньо Бакуна
10
Леандро Бакуна
23
Рихедли Базур
18
Армандо Обиспо
21
Тахит Чонг
83′
19
Джервейн Кастанер
9
Юрген Локадиа
65′
16
Джеарл Маргарита
12
Сонтье Хансен
46′
11
Джереми Антониссе
Статистика
Германия
Кюрасао
Удары (всего)
27
8
Удары в створ
12
2
Угловые
8
1
Фолы
18
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти