Праздник для Кюрасао: команда Дика Адвоката забила свой первый гол в истории ЧМ

Исторический день для Кюрасао: футболисты самой маленькой страны на чемпионате мира-2026, выступающие под руководством хорошо знакомого в России Дика Адвоката, забили первый мяч на турнире. И не кому-нибудь, а сборной Германии.
«Не хотим быть статистами»
Перед игрой с немцами Адвокат заявил — островитяне планируют биться.
«Германия — главный фаворит, возможно, даже на победу в турнире. Они будут доминирующей командой, но мы все равно должны что-то предпринять. Не собираемся просто отступать назад и хотим максимально усложнить жизнь каждой команде. Не хотим быть статистами», — признавался тренер.
Перед началом матча 78-летний специалист плакал — явно растрогался. Для голландца, неоднократно завершавшего карьеру, этот чемпионат мира стал третьим. Ранее он участвовал в турнире с Нидерландами (1994) и Южной Кореей (2006).
Поначалу казалось, что в своих предматчевых предсказаниях Адвокат ошибся: Феликс Нмеча вывел немцев вперед уже на 6-й минуте. Но к середине тайма ситуация изменилась: команда Кюрасао навалилась на ворота немцев, а после первым же ударом с границы штрафной площади отличился защитник Ливано Комененсия. Опытнейший Мануэль Нойер не спас.
К сожалению, навязать полноценную борьбу топ-сборной островитяне — дебютанты чемпионата мира не смогли. Тем не менее забить первый мяч на турнире — уже достижение для такой скромной команды.
Кто такой Комененсия?
Широкая публика вряд ли что-то знает о 22-летнем авторе исторического гола. Ливано родился в Нидерландах, воспитывался в ПСВ и до 20 лет играл за голландскую сборную. Однако позднее сменил прописку, параллельно подписав контракт со швейцарским «Цюрихом», за который выступает до сих пор.
Как выяснилось, Комененсия не зря присоединился к Кюрасао. Именно он забил победный мяч Ямайке (2:0) во время отбора на ЧМ — его гол вывел островитян на исторический турнир. После игры Ливано даже передал свою футболку в музей ФИФА — как памятный символ необычного достижения крошечной страны.
«Потрясающее чувство. Мы вошли в историю и навсегда в ней останемся. Я очень счастлив и горжусь своей страной», — признавался Комененсия журналистам.
Грозных соперников защитник тоже не боялся.
«Встретиться с такой командой, как Германия, на чемпионате мира — то, о чем мечтаешь с детства. Мы знаем их уровень, но мы также верим в себя. Мы отдадим все силы и будем с гордостью представлять Кюрасао», — говорил он.
Теперь Комененсия, похоже, может паковать вторую футболку и везти ее в музей ФИФА. Но на этот раз по еще более громкому поводу.
Автор: Артем Белинин
Юлиан Нагельсманн
Дик Адвокат
Феликс Нмеча
(Флориан Вирц)
6′
Нико Шлоттербек
(Натаниэль Браун)
38′
Кай Хаверц
45+5′
Джамал Мусиала
(Йозуа Киммих)
47′
Натаниэль Браун
(Дениз Ундав)
68′
Дениз Ундав
(Йозуа Киммих)
78′
Кай Хаверц
(Дениз Ундав)
88′
Ливано Комененсия
21′
1
Мануэль Нойер
19
Лерой Сане
17
Флориан Вирц
7
Кай Хаверц
15
Нико Шлоттербек
5
Александр Павлович
6
Йозуа Киммих
83′
3
Вальдемар Антон
18
Натаниэль Браун
73′
2
Антонио Рюдигер
10
Джамал Мусиала
64′
26
Дениз Ундав
4
Джонатан Та
73′
22
Давид Раум
23
Феликс Нмеча
73′
8
Леон Горецка
1
Элой Ром
5
Шерел Флоранус
24
Деверон Фонвилль
8
Ливано Комененсия
7
Жуниньо Бакуна
10
Леандро Бакуна
23
Рихедли Базур
18
Армандо Обиспо
21
Тахит Чонг
83′
19
Джервейн Кастанер
9
Юрген Локадиа
65′
16
Джеарл Маргарита
12
Сонтье Хансен
46′
11
Джереми Антониссе
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти