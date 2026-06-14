Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Нидерланды
0
:
Япония
0
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.16
П2
3.84
Футбол. ЧМ-2026
15.06
Кот-д`Ивуар
:
Эквадор
Все коэффициенты
П1
3.36
X
2.90
П2
2.60
Футбол. ЧМ-2026
15.06
Швеция
:
Тунис
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.48
П2
4.40
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Германия
7
:
Кюрасао
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Гаити
0
:
Шотландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Австралия
2
:
Турция
0
П1
X
П2

«Если вы не верите — уходите»: экс-футболист объяснил, почему США выиграет ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной США Джози Алтидор объяснил, почему американцы способны выиграть домашний чемпионат мира. Его слова приводит Daily Mail.

Источник: Reuters

«США выиграют чемпионат мира. Если вы в это не верите — уходите. Есть много причин, почему я так говорю. Место проведения турнира, футбольный ландшафт в целом. Долгое время нужно было пройти через пиковых Месси и Роналду. А если глянуть на футбол сейчас, какого-то инопланетянина сейчас нет, верно? Месси и Роналду на закате карьеры. Это выравнивает шансы для всех», — заявил Алтидор.

В ночь на 13 июня сборная США в матче первого тура группового этапа мирового первенства одержала разгромную победу над национальной командой Парагвая с результатом 4:1. Ричардс сыграл весь матч и отдал 83 паса — они все были точными. Такого раньше в истории мундиаля не происходило.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Футбол. ЧМ-2026
19.06
США
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.30