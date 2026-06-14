«Если вы не верите — уходите»: экс-футболист объяснил, почему США выиграет ЧМ-2026

«США выиграют чемпионат мира. Если вы в это не верите — уходите. Есть много причин, почему я так говорю. Место проведения турнира, футбольный ландшафт в целом. Долгое время нужно было пройти через пиковых Месси и Роналду. А если глянуть на футбол сейчас, какого-то инопланетянина сейчас нет, верно? Месси и Роналду на закате карьеры. Это выравнивает шансы для всех», — заявил Алтидор.