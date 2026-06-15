Нойер — о матче Германии с Кюрасао на ЧМ-2026: «На крупных турнирах всегда крайне важно удачно стартовать»

«Я так долго ждал этого дня и был полон решимости выйти на поле. На крупных турнирах всегда крайне важно удачно стартовать. Мы провели хороший матч и забили много голов. Вышедшие на замену футболисты привнесли в игру отличную энергию. Мы ни на минуту не прекращали искать возможность забить следующий гол», — приводит Bayern&Germany слова Нойера.