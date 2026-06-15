Нойер — о матче Германии с Кюрасао на ЧМ-2026: «На крупных турнирах всегда крайне важно удачно стартовать»

Матч прошел 14 июня на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) и завершился со счетом 7:1 в пользу немцев. Германия установила рекорд по количеству голов в финальных стадиях турнира (239).
«Я так долго ждал этого дня и был полон решимости выйти на поле. На крупных турнирах всегда крайне важно удачно стартовать. Мы провели хороший матч и забили много голов. Вышедшие на замену футболисты привнесли в игру отличную энергию. Мы ни на минуту не прекращали искать возможность забить следующий гол», — приводит Bayern&Germany слова Нойера.
Также 40-летний вратарь прокомментировал гол сборной Кюрасао.
«Я собирался отбить этот удар, но мяч изменил направление после рикошета, а расстояние было слишком маленьким, чтобы успеть среагировать. Это был просто несчастный случай», — добавил он.
20 июня Германия сыграет на чемпионате мира против Кот-д’Ивуара, а 25 июня встретится с Эквадором. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Юлиан Нагельсманн
Дик Адвокат
Феликс Нмеча
(Флориан Вирц)
6′
Нико Шлоттербек
(Натаниэль Браун)
38′
Кай Хаверц
45+5′
Джамал Мусиала
(Йозуа Киммих)
47′
Натаниэль Браун
(Дениз Ундав)
68′
Дениз Ундав
(Йозуа Киммих)
78′
Кай Хаверц
(Дениз Ундав)
88′
Ливано Комененсия
21′
1
Мануэль Нойер
19
Лерой Сане
17
Флориан Вирц
7
Кай Хаверц
15
Нико Шлоттербек
5
Александр Павлович
6
Йозуа Киммих
83′
3
Вальдемар Антон
18
Натаниэль Браун
73′
2
Антонио Рюдигер
10
Джамал Мусиала
64′
26
Дениз Ундав
4
Джонатан Та
73′
22
Давид Раум
23
Феликс Нмеча
73′
8
Леон Горецка
1
Элой Ром
5
Шерел Флоранус
24
Деверон Фонвилль
8
Ливано Комененсия
7
Жуниньо Бакуна
10
Леандро Бакуна
23
Рихедли Базур
18
Армандо Обиспо
21
Тахит Чонг
83′
19
Джервейн Кастанер
9
Юрген Локадиа
65′
16
Джеарл Маргарита
12
Сонтье Хансен
46′
11
Джереми Антониссе
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти