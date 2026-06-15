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Самолет со сборной Уругвая не пустили в США из-за проблем с документами

Сборная Уругвая испытывает проблемы с логистикой перед дебютным матчем на ЧМ-2026.

Источник: Getty Images

Как утверждает журналист Ромейн Молина, самолет с футболистами уругвайской национальной команды не смог вылететь из Мексики в США из-за проблем с документами.

Для Уругвая уже подготовили новый рейс, но задержка с вылетом может означать отсутствие главного тренера Марсело Бьелсы на пресс-конференции.

Теперь Бьелса может оказаться оштрафован, а сборная Уругвая получит меньше времени на подготовку к игре против Саудовской Аравии.

Игра Саудовская Аравия — Уругвай в рамках 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 запланирована на 16 июня и пройдет в Майами (США).

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