Самолет со сборной Уругвая не пустили в США из-за проблем с документами

Как утверждает журналист Ромейн Молина, самолет с футболистами уругвайской национальной команды не смог вылететь из Мексики в США из-за проблем с документами.
Для Уругвая уже подготовили новый рейс, но задержка с вылетом может означать отсутствие главного тренера Марсело Бьелсы на пресс-конференции.
Теперь Бьелса может оказаться оштрафован, а сборная Уругвая получит меньше времени на подготовку к игре против Саудовской Аравии.
Игра Саудовская Аравия — Уругвай в рамках 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 запланирована на 16 июня и пройдет в Майами (США).