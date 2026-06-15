«Всегда буду благодарен ЦСКА. Он помог мне зацепиться в сборной». Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»

Конечно, у нас одна из самых сложных групп. И в чем-то даже хорошо, что предстоит встречаться с такими сборными, как Колумбия и Португалия. Но не сказал бы, что ДР Конго слабее, потому что африканские команды физически очень сильные и могут любому дать хороший отпор. Думаю, все матчи получатся очень сложными. Не только для Узбекистана, но и для них тоже, потому что они еще не знают нас, и можем преподнести им сюрприз.