В этой встрече главным тренером немецкой сборной выступил Юлиан Нагельсман 1987 года рождения, а на поле вышел вратарь Мануэль Нойер 1986 года рождения.
Как сообщает MisterChip, футболист оказался старше тренера своей команды на ЧМ впервые с 1954 года.
72 года назад аналогичная ситуация сложилась в матче Чехословакия — Уругвай, когда Ярослав Цейп (1924 года рождения) выпустил на поле Карела Рейманна (1921 года рождения).
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
14.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68021 зритель
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Дик Адвокат
Голы
Германия
Феликс Нмеча
(Флориан Вирц)
6′
Нико Шлоттербек
(Натаниэль Браун)
38′
Кай Хаверц
45+5′
Джамал Мусиала
(Йозуа Киммих)
47′
Натаниэль Браун
(Дениз Ундав)
68′
Дениз Ундав
(Йозуа Киммих)
78′
Кай Хаверц
(Дениз Ундав)
88′
Кюрасао
Ливано Комененсия
21′
Составы команд
Германия
1
Мануэль Нойер
19
Лерой Сане
17
Флориан Вирц
7
Кай Хаверц
15
Нико Шлоттербек
5
Александр Павлович
6
Йозуа Киммих
83′
3
Вальдемар Антон
18
Натаниэль Браун
73′
2
Антонио Рюдигер
10
Джамал Мусиала
64′
26
Дениз Ундав
4
Джонатан Та
73′
22
Давид Раум
23
Феликс Нмеча
73′
8
Леон Горецка
Кюрасао
1
Элой Ром
5
Шерел Флоранус
24
Деверон Фонвилль
8
Ливано Комененсия
7
Жуниньо Бакуна
10
Леандро Бакуна
23
Рихедли Базур
18
Армандо Обиспо
21
Тахит Чонг
83′
19
Джервейн Кастанер
9
Юрген Локадиа
65′
16
Джеарл Маргарита
12
Сонтье Хансен
46′
11
Джереми Антониссе
Статистика
Германия
Кюрасао
Удары (всего)
27
8
Удары в створ
12
2
Угловые
8
1
Фолы
18
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти